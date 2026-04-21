Qué ver en Netflix: la miniserie de 8 episodios que mezcla drama y misterio

Netflix se ha consolidado como la plataforma de streaming predilecta a la hora de buscar historias que atrapen de principio a fin, y la miniserie Incontrolables, no es la excepción. Esta producción de apenas 8 episodios se ha convertido en el plan ideal para los amantes del drama y el misterio.

De qué trata la miniserie La trama nos traslada a un pueblo aparentemente tranquilo, donde un policía local comienza a investigar una academia para jóvenes con problemas de conducta. Lo que inicia como una sospecha rutinaria pronto se transforma en una obsesión peligrosa al chocar con la fundadora del lugar, una mujer cuya carisma magnético oculta intenciones más profundas. A medida que la investigación avanza, el protagonista descubre que las raíces de esta institución son mucho más oscuras de lo que imaginaba.

Incontrolables Toni Collette aporta profundidad y tensión a cada episodio. Netflix.

Desde su estreno, la serie escaló rápidamente a lo más visto del catálogo, respaldada por grandes actuaciones. El elenco, encabezado por Mae Martin, Toni Collette y Sarah Gadon, logra transmitir la atmósfera asfixiante y la ambigüedad moral que define a la historia. La crítica ha elogiado especialmente el trabajo de Collette, quien logra personificar esa dualidad entre la guía espiritual y la amenaza latente de manera magistral.

Más allá de ser un thriller policial, Incontrolables se adentra en un fenómeno que siempre genera fascinación y escalofríos: el poder de las sectas y la manipulación psicológica. Al igual que otras producciones exitosas de la "N roja", esta serie explora cómo la vulnerabilidad humana puede ser utilizada para construir estructuras de poder peligrosas.