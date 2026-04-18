Perfecta para maratonear en casa: la serie de Netflix que no suelta hasta el último capítulo

El perturbador thriller policial de Netflix que invierte las reglas del género y no te va a dejar mover del sillón este fin de semana.

Netflix tiene en su catálogo una de las series de thriller más adictivas de los últimos años y el fin de semana es la excusa perfecta para descubrirla. The Sinner es una serie de cuatro temporadas que invierte la lógica del policial clásico: no pregunta quién lo hizo sino por qué personas comunes cometen crímenes brutales.

De qué trata El hilo conductor de las cuatro temporadas es el detective Harry Ambrose, interpretado por Bill Pullman, un investigador que se especializa en casos donde el culpable ya confesó pero el motivo permanece oculto bajo capas de traumas y secretos del pasado. Cada temporada es un caso nuevo e independiente, lo que la convierte en una serie ideal para maratonear sin necesidad de haber visto las anteriores.

Temporada por temporada En la primera temporada Cora Tannetti, interpretada por Jessica Biel, asesina a un hombre en una playa pública sin motivo aparente. Ambrose se obsesiona con entender qué la llevó a ese acto y la investigación revela un pasado oscuro que nadie esperaba.

En la segunda temporada Ambrose regresa a su pueblo natal para investigar por qué un niño de 11 años asesinó a sus padres, un caso que lo enfrenta a sus propios demonios personales.

La tercera temporada gira en torno a un accidente automovilístico inusual que esconde un misterio mucho más profundo sobre el conductor y su pasado.