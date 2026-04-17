Netflix: el thriller de 8 episodios basado en hechos reales ideal para maratonear

Netflix tiene una miniserie que se acaba de estrenar y ya es furor. Se trata de "Alguien tiene que saber", una producción chilena ideal para los amantes del suspenso y las historias basadas en crímenes reales, que se enmarcan en el género true crime.

Esta miniserie cuenta con 8 episodios y explora los rincones más oscuros de la justicia y la impunidad, tomando como punto de partida uno de los casos más emblemáticos de la historia policial chilena.

La historia comienza con la desaparición de Julio, un joven que sale a bailar una noche y nunca regresa. A partir de ese momento, un detective y su equipo se sumergen en una investigación exhaustiva que choca constantemente con silencios cómplices y pistas falsas.

La serie logra capturar la angustia de una familia que, ante la inoperancia inicial de las autoridades, decide emprender su propia cruzada para saber qué pasó esa noche. Con actuaciones magistrales de Paulina García y Alfredo Castro, el drama no solo se centra en el misterio, sino en el impacto emocional y social que genera una desaparición en una comunidad.

El crimen real detrás de la ficción

Aunque la serie utiliza nombres ficticios para ciertos personajes, su estructura está profundamente inspirada en el caso de Jorge Matute Johns, el joven desaparecido en Concepción (Chile) en 1999 tras asistir a una discoteca.

El caso "Matute Johns" se convirtió en un símbolo de las irregularidades judiciales y el encubrimiento, manteniendo en vilo a todo un país durante décadas. Al igual que en la vida real, la serie expone las fallas del sistema y la incansable lucha de una madre por encontrar justicia, un papel que Paulina García interpreta a la perfección.