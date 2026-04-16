Netflix: la serie de 3 capítulos ideal para maratonear este fin de semana

Netflix tiene una miniserie de 3 capítulos ideal para maratonear: se basa en un hecho real que conmocionó a España y EE.UU.

Netflix tiene en su catálogo una pieza documental basada en hechos reales que es ideal para maratonear el fin de semana, se trata de "El depredador de Sevilla". Con solo tres episodios, esta miniserie logra reconstruir uno de los casos más oscuros de los últimos años, donde el engaño y la impunidad fueron protagonistas.

De qué trata "El depredador de Sevilla" La trama se centra en las denuncias contra un conocido guía turístico español. Según la investigación judicial y el desgarrador testimonio de las víctimas, el acusado aprovechaba viajes estudiantiles a destinos como Portugal o Marruecos para atacar a jóvenes extranjeras.

El modus operandi era siempre el mismo: mediante juegos de presión, incitaba a las estudiantes a consumir alcohol de forma desmedida con el único fin de anular su voluntad. Una vez que se encontraban en un estado de absoluta vulnerabilidad, se producían las agresiones sexuales que durante años permanecieron en la sombra.

El testimonio que lo cambió todo El caso salió a la luz gracias a Gabrielle Vega, una joven estadounidense que decidió romper el silencio tras haber sufrido una agresión en 2013, cuando tenía solo 19 años. Su aparición en un programa de televisión generó un "efecto llamada", permitiendo que decenas de mujeres que habían pasado por lo mismo se animaran a denunciar, uniendo sus fuerzas para buscar una condena ejemplar.