Por qué guardar la cáscara de palta y cómo usarla en el jardín

Potasio, magnesio y calcio: algunos de las propiedades de la palta para el jardín.

Antes de tirar la cáscara de palta a la basura, vale la pena saber que es uno de los desechos orgánicos más valiosos que se pueden aprovechar en el jardín. Esto es gracias a que está repleta de nutrientes y con propiedades que benefician tanto a las plantas como al suelo.

Qué nutrientes tiene la cáscara de palta La cáscara de palta contiene potasio, calcio, magnesio y antioxidantes naturales que enriquecen el suelo al descomponerse. El potasio favorece el desarrollo de las raíces y estimula la floración, el calcio mejora la estructura del suelo y el magnesio es fundamental para la fotosíntesis. Por otro lado, la cáscara tiene propiedades antifúngicas que pueden prevenir a el suelo de ciertos hongos.

palta, cascara de paltar La cáscara de palta puede ser un tesoro para las plantas. Foto: Archivo Paso a paso: cómo usarla en el jardín Para aquellos que ya están un paso adelante en la jardinería, lo mejor es agregarla al compost. La cáscara se descompone de forma rápida y los nutrientes se trasladan fácilmente al suelo. En el caso de no tener compost, se puede cortar en trozos pequeños y enterrar directamente cerca de las raíces de las plantas a unos cinco centímetros de profundidad.

Otra opción efectiva es usar la cáscara como maceta natural para germinar semillas. Su forma cóncava la convierte en un recipiente perfecto para iniciar plantines de tomate, albahaca o flores. Una vez que la planta está lista para trasplantarse, la cáscara se entierra directamente con ella y se biodegrada en el suelo aportando nutrientes al mismo tiempo.