Árbol limonero: el truco casero que ayuda a que florezca mejor

El limonero necesita cuidados simples para florecer. Con abonos caseros y sol, sus flores embellecen y perfuman el jardín.

El azahar del limonero anuncia la llegada de frutos y llena de aroma el jardín. Foto: Shutterstock

La flor del limonero, conocida como azahar, es la señal de que el árbol podrá llenarse de frutos. Mientras brota, esta delicada flor blanca perfuma el jardín y lo embellece con sus racimos pequeños. Para favorecer su aparición existen algunos trucos caseros que pueden ponerse en práctica y estimular la floración.

Cómo estimular la floración del limonero Para estimular la floración del árbol cítrico podemos implementar potasio de forma natural. Esto se hace a través de un abono casero a base de cáscaras de banana.

Para hacerlo, se deben cortar las cáscaras en trozos pequeños y dejarlas reposar en agua durante 24 a 48 horas. Luego, ese líquido se utiliza para regar el limonero una vez por semana. Este preparado ayuda a fortalecer la planta y estimula la aparición de flores.

Expertos recomiendan podar los limoneros antes o después de que produzcan frutos Foto: shutterstock La poda mejora la circulación de aire y favorece la aparición de flores. Foto: shutterstock Para complementar con el abono: algunos tips Además de abono, el limonero necesita otras condiciones para florecer. La exposición al sol de los árboles cítricos es fundamental: debe tener al menos seis horas de sol directo por día. Además, el riego también es clave. Es importante mantener la tierra húmeda, pero sin encharcar, ya que el exceso de agua puede afectar las raíces.