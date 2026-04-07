Cómo cultivar en agua tres plantas fáciles que perfuman tu casa

Estas plantas sorprenden por su capacidad de adaptación en agua y por brindar un aroma único a cada ambiente.

Tener plantas en el interior del hogar no solo sirve para decorar: también pueden aromatizar los ambientes y, en algunos casos, ser útiles en la cocina. Estas tres condiciones las cumplen plantas aromáticas que se cultivan fácilmente en agua y que los amantes de la jardinería adoran.

Tres plantas para aromatizar la casa 1. Albahaca (Ocimum basilicum) La albahaca es una de las favoritas para tener en la cocina. Su aroma fresco e intenso transforma cualquier ambiente y cada hoja aporta un toque único en las comidas. Para cultivarla en agua basta con colocar esquejes en un frasco de vidrio con agua limpia y luz natural. Así, siempre la tendrás al alcance de la mano.

2. Menta (Mentha spicata) La menta es resistente y se adapta muy bien al agua, aunque conviene cambiarla cada semana. Además de perfumar con su aroma refrescante, es perfecta para preparar bebidas y postres. Su presencia en la cocina también ayuda a repeler insectos como mosquitos o pequeñas moscas de fruta.

shutterstock_menta La menta crece fácilmente en agua y perfuma el ambiente con su aroma refrescante. Foto: Shutterstock 3. Romero (Rosmarinus officinalis) El romero aporta un aroma herbal intenso que, además, tiene propiedades relajantes. Muchas personas recomiendan colocar algunas ramas en la habitación para favorecer el descanso. Se adapta bien a los frascos con agua siempre que reciba buena luz, y también puede usarse en la cocina como condimento natural.