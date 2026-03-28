Jardín en otoño: 3 plantas para sembrar en abril con color y aroma

Algunas plantas encuentran en el otoño su mejor momento y abril es el mes ideal para sembrarlas y disfrutar de sus flores y aromas.

Con estas plantas es posible llenar el jardín de color en otoño. Foto: Archivo

El otoño no tiene por qué significar el fin del color en el jardín, sino todo lo contrario. Abril se convierte en un mes ideal para sembrar plantas que se adaptan a las temperaturas frescas y que pueden transformar cualquier espacio exterior en un rincón vivo y aromático durante los meses más fríos del año.

Tres plantas clásicas para el otoño La cineraria, una explosión de color para los meses fríos Una de las plantas que encuentra en otoño su mejor estación es la cineraria, planta nativa de las Islas Canarias. Es una planta que se destaca por su floración dando colores como morados, rosas y blancos. Es ideal para interiores frescos o exteriores en semisombra, destacándose especialmente en canterso y macetas.

Cuidados:

Requiere luz brillante indirecta.

Sustrato ligeramente húmedo pero bien drenado.

Temperaturas moderadas de 15 a 20 grados.

Evitar el sol directo fuerte. cineraria Sus flores de colores intensos se llevan todas las miradas. Foto: Archivo Pensamiento, la flor resistente que florece en invierno Otra planta muy popular para el otoño es el pensamiento , una flor ornamental originaria de Europa, resultado del cruce de distintas especies de violetas. Es conocida por sus flores de colores llamativos como amarillo, violeta, azul, blanco y combinaciones bicolores. Gracias a su resistencia al frío, es una de las plantas más utilizadas en jardines, balcones y macetas durante el otoño e invierno.

Cuidados: