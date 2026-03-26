Tres plantas para tener flores en invierno y llenar de color el jardín

Con cuidados mínimos ante las heladas, estas plantas nos pueden dar las flores más bellas en invierno.

Aunque las flores estén asociadas con el calor y la primavera, hay algunas plantas que resisten el paso del invierno e incluso florecen en esta época. Si bien necesitan cuidados, sobre todo de las heladas de los días fríos, resisten y pueden llenar ed color el jardín.

Tres plantas que florecen durante el invierno Pensamientos El pensamiento es una planta fácilmente reconocible gracias a la belleza de sus flores y a su resistencia. Es una planta ideal para poner en jardines o en terrazas ya que necesita luz solar directa, sobre todo en las primeras horas del día. Por otro lado, hay que evitar el exveso de riego ya que el encharcamiento puede ser perjudicial. Los pensamientos prefieren climas frescos en temperaturas que pueden oscilar entre 4°C y 10°C.

Pensamiento, una planta ideal que combate el frío invierno (Shutterstock). Los pensamientos prefieren temperaturas frescas de entre 4°C y 10°C durante la noche. Foto: Shutterstock Lavanda La Lavandula dentata (francesa) puede florecer durante todo el invierno o casi todo el año en climas templados, aportando su belleza y aroma al jardín. Necesitan sol directo, poco riego y suelos con buen drenaje para sobrevivir los días más fríos. Es importante cuidarlas de las heladas aunque algunas especies de lavanda pueden soportar temperaturas de hasta -15°C.

lavanda La lavanda francesa puede florecer casi todo el año en climas templados. Foto: Archivo Caléndula La caléndula es una planta reconocida por su resistencia y su capacidad por florecer incluso en invierno. Al igual que las plantas anteriores, necesitan luz directa para una floración óptima. Es ideal para jardines y macetas por su resistencia y bajo mantenimiento.

Estas tres plantas demuestran que el jardín no tiene que perder color durante los meses más fríos. Con los cuidados básicos, como la luz solar directa, el riego moderado y la protección ante heladas intensas, pensamientos, lavanda y caléndula pueden transformar cualquier espacio exterior en un rincón vivo incluso en pleno invierno.