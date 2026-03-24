Tres plantas que pueden vivir en agua y son perfectas para decorar la casa

Con poco mantenimiento y herramientas, podemos decorar el hogar con plantas hermosas cultivadas en agua.

En el último tiempo, las plantas de interior ocupan un lugar importantísimo en el hogar para decorar espacios y rincones. Lo mejor de esto, es que no siempre se necesitan macetas, tierras o grandes cuidados. Existen algunas especies que pueden vivir siempre en agua y convertirse en la mejor opción para los amantes de la jardinería.

Cultivar en agua es fácil y solamente se necesitan frascos, botellas o recipientes de vidrio que además de ser útiles puedan decorar la casa. Lo único necesario es cambiar el agua cada cierto tiempo y ubicarlas en un lugar con buena luz natural. Entre las especies más utilizadas pdoemos destacar tres por su resistencia y fácil mantenimiento.

Tres plantas que pueden vivir siempre en agua En primer lugar se debe ubicar al potus, una planta que puede adaptarse fácilemente al cultivo en agua. Para mantenerlo de esta manera, solo se necesita cortar un tallo que tenga al menos un nudo y colocarlo en un recipiente con agua. Con el tiempo comenzará a desarrollar raíces y podrá crecer sin necesidad de tierra.

El potus es ideal para cultivar en agua usando la técnica de la hidroponía. Foto: Littlegarden Lo ideal es cambiar el agua cada 7 o 19 días. Foto: Littlegarden El bambú de la suerte también tiene su lugar en el ranking. Esta planta es una de las más elegidas para cultuvar en agua. Es ideal por que necesita poca atención: basta con mantener las raíces cubiertas con agua limpia y ubicarla en un lugar luminoso pero sin sol directo. Gracias a su forma elegante conviene ubicarla en escritorios, livings o entradas de casa.

bambu Las plantas se deben colocar en lugares con buena luz natural pero sin sol directo. Foto: Archivo Finalmente, la monstera es otra de las plantas ideales para cultivar en agua. Al igual que el potus, se debe cortar un tallo con nudos y colocarlo en un recipiente con agua para que desarrolle raíces. Con buena luz y cambios de agua periódicos, esta planta puede mantenerse durante mucho tiempo en recipientes transparentes, creando un efecto decorativo muy llamativo en interiores.