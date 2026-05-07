¿Calefacción natural? Las cinco mejores plantas para dar calidez a tu casa en invierno

Con el inicio del invierno , encontrar formas de calentar las viviendas sin gastar dinero es una prioridad. Integrar plantas al hogar es una estrategia efectiva para suavizar la rigidez del clima y mejorar la calidad del aire en espacios cerrados.

La presencia de las plantas transforma la atmósfera de las habitaciones de varias formas . Por un lado, en meses donde la calefacción reseca el ambiente, ciertas especies ayudan a estabilizar los niveles de humedad, creando un entorno menos agresivo para las vías respiratorias.

Por otro lado, las texturas naturales y las tonalidades verdes rompen con la frialdad visual del invierno aportando una sensación de "abrigo" al diseño interior.

Entre las plantas ideales para la temporada, que además son resistentes y de bajo mantenimiento se encuentran las siguientes especies:

Sansevieria : ideal para lugares con poca ventilación y demanda muy poco riego.

: ideal para lugares con poca ventilación y demanda muy poco riego. Potus : una opción versátil que crece velozmente en casi cualquier rincón.

: una opción versátil que crece velozmente en casi cualquier rincón. Ficus elastica: Sus hojas de gran tamaño y brillo intenso añaden una presencia robusta y cálida a los ambientes.

Helecho de Boston: ideal si se busca sumar volumen, especialmente en zonas con mayor humedad.

cinta: Muy funcional para decorar estanterías o utilizar en macetas colgantes.

El éxito de estas plantas durante los meses fríos depende de su correcta ubicación. Deben estar cerca de las ventanas para recibir iluminación natural, pero protegidas de las ráfagas de aire helado. Es importante que las plantas estén alejadas de radiadores y estufas.

En invierno la frecuencia de riego debe reducirse. Se aconseja hidratarlas cuando la tierra se perciba seca al tacto.

Los que saben de jardín señalan que mantener las hojas libres de polvo y evitar las oscilaciones térmicas bruscas permitirá que las plantas sigan contribuyendo al bienestar del hogar hasta la llegada de la primavera.