Con este líquido casero se puede limpiar la pantalla del celular de manera correcta y dejarla impecable

En estos tiempos las pantallas se han convertido en un imán de huellas y bacterias. Sin embargo, en la limpieza usar productos inadecuados puede deteriorar la pantalla del celular . Existe una solución casera, segura y económica para devolverle la transparencia.

Generalmente muchas personas cometen el error de usar limpiavidrios, alcohol líquido medicinal, vinagre puro o detergente de cocina. Esos químicos son demasiado abrasivos para las pantallas modernas. Tampoco se debe usar papel de cocina o pañuelos descartables, ya que sus fibras de celulosa pueden rayar la superficie.

Para limpiar el dispositivo, el mejor aliado es el alcohol isopropílico diluido en agua destilada. A diferencia del alcohol común, el isopropílico se evapora rápidamente y no daña los componentes electrónicos ni los recubrimientos de la pantalla.

Nunca se debe realizar la limpieza del celular cuando está encendido o cargándose . En el atomizador, mezclar partes iguales de alcohol isopropílico y agua destilada (proporción 50/50).

El paso siguiente es humedecer el paño de microfibra limpio y rociar la mezcla sobre el paño. Limpiar con movimientos circulares sin ejercer demasiada presión. La microfibra atrapará la grasa y el alcohol desinfectará la superficie al instante.

Para el secado final, usar una parte seca del mismo paño para eliminar cualquier rastro de humedad. Esperar un minuto antes de volver a encender el equipo.

Con este método sencillo y económico se puede mantener la pantalla impecable, libre de gérmenes y protegida contra el desgaste diario.