La oferta de Temu que reemplaza el televisor en casa

Este producto de Temu cambia la forma de ver películas en casa. La opción económica que convierte cualquier pared en un cine gigante.

Es tendencia. Cada vez más personas dejan el televisor tradicional y apuestan por pantallas de proyección. En Temu aparece una opción que llama la atención por su precio y tamaño. Se trata de una pantalla de cine en casa que promete una experiencia grande.

Temu: pantalla gigante en casa La oferta incluye una pantalla de 60 pulgadas con soporte para 4K Ultra HD. Está fabricada en tela de poliéster, lo que mejora el contraste y permite ver imágenes con buena definición. También ofrece amplios ángulos de visión, algo importante cuando varias personas miran al mismo tiempo.

pantalla

Uno de los puntos más fuertes es el precio. Esta pantalla portátil y plegable se consigue desde 16.279 pesos. Es una cifra baja si se compara con televisores de tamaño similar. En Argentina, un televisor de 55 pulgadas supera con facilidad varias veces ese valor.

Además, es compatible con resolución Full HD 1080P, lo que la hace apta para la mayoría de proyectores actuales. Funciona tanto en interiores como en exteriores. Esto abre la posibilidad de armar un cine en el patio, en una pared blanca o incluso llevarla de viaje.