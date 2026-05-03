La isla de Brasil que los argentinos eligen para bajar mil cambios y vivir entre playas soñadas

Bajar un cambio existe. Y muchos argentinos ya encontraron el lugar perfecto para hacerlo en Brasil . A pocas horas de Río de Janeiro, Ilha Grande se convirtió en uno de los destinos favoritos para quienes buscan playas limpias, naturaleza, caminatas y mar turquesa sin gastar una fortuna. El viaje a esta isla vale cada peso.

El recorrido comienza en Río de Janeiro. Desde allí, muchos turistas toman un transfer hasta Angra dos Reis , una ciudad costera ubicada a unas tres horas. El servicio suele incluir viaje en van o auto compartido y conexión con el ferry que cruza hacia Ilha Grande en unos 30 minutos.

Desde Argentina, varios viajeros llegan con vuelos a Río y arman un paquete por cuenta propia para ahorrar bastante dinero. Uno de los grandes atractivos de Ilha Grande es que no hay autos. Todo se mueve a pie o en barco. Eso cambia el ritmo del viaje desde el primer minuto. El sonido del mar reemplaza al tránsito y muchas playas solo se alcanzan caminando entre senderos rodeados de vegetación.

Con un presupuesto medio, una pareja puede pasar cuatro días con hospedaje simple, comidas, excursiones y traslados por unos 700 a 1000 dólares en total. Hay posadas económicas, hostels y opciones frente al mar que se ajustan a distintos bolsillos.

Entre las actividades más buscadas aparecen los paseos en barco a Lagoa Azul, snorkel, trekking hasta Lopes Mendes y salidas para ver el atardecer desde la costa. Muchos turistas también eligen alquilar kayak o pasar el día entero en playas alejadas.