Zaira Nara posó desde Brasil como toda una garota: mostrando sus curvas y con una bikini diminuta

Río de Janeiro se transformó este fin de semana en el epicentro de la música mundial, y Zaira Nara no quiso quedarse afuera de la experiencia. La modelo y conductora aterrizó en Brasil con un objetivo claro: ser testigo del histórico concierto gratuito que Shakira brindará este sábado sobre las arenas de Copacabana.

Zaira Nara posó desde el balcón de su hotel en Copacabana con un look inspirado en la bandera de Brasil.

En la previa de lo que promete ser una noche inolvidable, Zaira decidió compartir con su audiencia la intimidad de su estadía desde una ubicación privilegiada.

Desde el balcón de su hotel, con una vista directa al océano, la menor de las hermanas Nara posó para una serie de fotografías que rápidamente se volvieron virales. Optando por una remera ajustada con los colores de la selección de Brasil y una prenda inferior negra con detalles de brillo, Zaira capturó la esencia del verano carioca.

La modelo viajó especialmente a Río de Janeiro para presenciar el concierto masivo y gratuito de Shakira.

Como toda modelo, la morocha no dejó nada sin cuidado y quiso posar de todas las maneras posibles para mostrar tanto su cuerpo como su look elegido para el día brasilero y de playa. De frente, con su cabello al viento, con un trago fresco y hasta de espaldas, Zaira dejó atónitos a todos aquellos que la vieron en Instagram.

zaira nara brasil (3) Con una estética relajada y veraniega, la conductora compartió la previa del show con sus millones de seguidores. @zaira.nara

La respuesta de sus seguidores fue inmediata: una catarata de elogios que destacaron su estilo para mimetizarse con el entorno, consolidándola una vez más como una referente de las tendencias visuales en redes sociales.

Zaira y Shakira en un solo lugar

Sin embargo, el viaje no fue solo una cuestión de imagen. Zaira tuvo el privilegio de ingresar al predio durante el ensayo general de la artista colombiana. A metros del escenario, pudo observar de cerca el despliegue técnico y humano que conlleva un evento de estas magnitudes. "Es increíble la organización, una cosa de locos", confesó a través de sus historias.

shakira-show-instagram (3) Shakira dará un concierto gratuito en la playa para casi dos millones de personas. Archivo MDZ

Durante la prueba de sonido, la conductora se permitió disfrutar como una fanática más, coreando los hits que Shakira interpretará en su setlist oficial. Este viaje representa una nueva parada en la agenda internacional de Zaira, quien logra equilibrar su rol como figura publicitaria con su pasión por los grandes eventos de la cultura pop.