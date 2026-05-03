3 películas románticas en Netflix para ver de un tirón y se vuelven tendencia

Me llamo Agneta, 18 rosas y Diente de León: una selección de películas románticas en Netflix que se pueden ver en una sola tarde y dejan una sensación cálida.

Las películas románticas son una de las opciones favoritas para maratonear sin esfuerzo. En Netflix hay propuestas que combinan drama, humor y romance en dosis justas, ideales para desconectar y disfrutar de historias emotivas.

Una de las ventajas de estas opciones es su duración: todas rondan entre una hora y media y dos horas, lo que permite verlas en una sola tarde o incluso armar una maratón sin que resulte pesada. Además, su tono accesible las convierte en una buena puerta de entrada para quienes no suelen consumir el género.

Las 3 películas románticas para ver de un tirón Una de ellas es Me llamo Agneta, una historia perfecta para quienes buscan relatos de nuevos comienzos. Sigue a una mujer de 49 años que se siente invisible hasta que decide mudarse a Francia para trabajar como cuidadora de un anciano excéntrico. Con una duración de alrededor de 1 hora y 40 minutos, es una película luminosa, con paisajes atractivos y un romance maduro que deja una sensación cálida.

No te pierdas el tráiler de Me llamo Agneta Embed - Me llamo Agneta (2026) - tráiler oficial

Otra película es 18 rosas, ideal para quienes disfrutan de romances juveniles intensos. La historia sigue a una adolescente que sueña con una fiesta perfecta y hace un trato con un chico solitario, lo que da lugar a sentimientos inesperados. Es una propuesta emotiva y colorida dentro del género romántico.