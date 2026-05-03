3 películas románticas en Netflix para ver de un tirón y se vuelven tendencia
Me llamo Agneta, 18 rosas y Diente de León: una selección de películas románticas en Netflix que se pueden ver en una sola tarde y dejan una sensación cálida.
Las películas románticas son una de las opciones favoritas para maratonear sin esfuerzo. En Netflix hay propuestas que combinan drama, humor y romance en dosis justas, ideales para desconectar y disfrutar de historias emotivas.
Una de las ventajas de estas opciones es su duración: todas rondan entre una hora y media y dos horas, lo que permite verlas en una sola tarde o incluso armar una maratón sin que resulte pesada. Además, su tono accesible las convierte en una buena puerta de entrada para quienes no suelen consumir el género.
Las 3 películas románticas para ver de un tirón
Una de ellas es Me llamo Agneta, una historia perfecta para quienes buscan relatos de nuevos comienzos. Sigue a una mujer de 49 años que se siente invisible hasta que decide mudarse a Francia para trabajar como cuidadora de un anciano excéntrico. Con una duración de alrededor de 1 hora y 40 minutos, es una película luminosa, con paisajes atractivos y un romance maduro que deja una sensación cálida.
No te pierdas el tráiler de Me llamo Agneta
Otra película es 18 rosas, ideal para quienes disfrutan de romances juveniles intensos. La historia sigue a una adolescente que sueña con una fiesta perfecta y hace un trato con un chico solitario, lo que da lugar a sentimientos inesperados. Es una propuesta emotiva y colorida dentro del género romántico.
El avance de 18 rosas
Por último, Diente de León se presenta como la alternativa más profunda y artística. Se trata de un drama romántico musical que sigue a una cantautora que conoce a un músico en Corea del Sur. Es una opción ideal para quienes disfrutaron películas como Once o A Star Is Born.
Si querés ir de lo más ligero a lo más emocional, el orden ideal es comenzar con Me llamo Agneta, seguir con 18 rosas y cerrar con Diente de León.