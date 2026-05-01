El drama argentino en Netflix perfecto para este viernes

Un drama argentino en Netflix que sigue a una madre con párkinson decidida a descubrir la verdad sobre la muerte de su hija.

Dentro del catálogo de Netflix hay producciones argentinas que lograron destacarse por su mirada íntima y emocional. Una de ellas es Elena sabe, un drama que combina el suspenso con un fuerte retrato de los vínculos familiares. La película se estrenó en la plataforma en noviembre de 2023, luego de su paso por festivales y cines.

Dirigida por Anahí Berneri y basada en la novela de Claudia Piñeiro, la historia se centra en Elena, una mujer mayor que padece párkinson. Tras la muerte de su hija Rita, decide investigar por su cuenta lo ocurrido. A pesar de sus limitaciones físicas, emprende un recorrido en busca de respuestas, convencida de que no fue un hecho casual.

La trama avanza entre el presente y recuerdos del pasado. A medida que Elena intenta reconstruir los hechos, también se enfrenta a su propia historia como madre. La película muestra una relación compleja, marcada por tensiones y silencios, que se va revelando poco a poco.

"Elena sabe" se podrá disfrutar en Netflix a fines de noviembre. Foto: X @vaneragone. NETFLIX. Elena sabe X @vaneragone

El elenco está encabezado por Mercedes Morán en el papel de Elena y Érica Rivas como Rita. También participan Miranda de la Serna, Mercedes Scápola y Mónica Gonzaga, entre otros. Tiene una duración de 100 minutos.