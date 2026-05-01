Netflix: la miniserie de drama argentina ideal para el feriado

En el catálogo de Netflix , las series argentinas suelen destacarse. Entre ellas, hay una producción que con el tiempo se convirtió en un título de culto. Es una ficción que combina drama, calle y personajes muy reconocibles del conurbano y la ciudad de Buenos Aires. Su llegada a la plataforma permitió que nuevas generaciones la descubrieran.

Okupas es una miniserie argentina estrenada en el año 2000. Fue creada, escrita y dirigida por Bruno Stagnaro. Se emitió originalmente por Canal 7. Fue remasterizada y sumada al catálogo de Netflix , lo que amplió su alcance internacional.

La historia sigue a Ricardo, un joven de clase media que deja la vida ordenada para adentrarse en un mundo completamente distinto. A partir de una casa tomada en Buenos Aires, se cruza con tres personajes: “El Pollo”, “Walter” y “El Chiqui”. Juntos forman un grupo improvisado que intenta sobrevivir en un entorno duro, atravesado por la pobreza, la delincuencia y la falta de oportunidades.

Con el avance de los capítulos, la convivencia en la casa se vuelve el eje central. Allí aparecen conflictos, vínculos de amistad y tensiones constantes. La serie muestra cómo esos personajes, de orígenes distintos, van construyendo una relación compleja mientras enfrentan situaciones límite en la calle.

El reparto principal está encabezado por Rodrigo de la Serna como Ricardo, Diego Alonso Gómez como “El Pollo”, Ariel Staltari como Walter y Franco Tirri como “El Chiqui”.

En cuanto a su formato, la miniserie cuenta con una sola temporada de 11 episodios, con una duración aproximada de entre 30 y 45 minutos cada uno. Es una producción que dejó una huella fuerte por su forma de retratar la marginalidad y la vida en la calle. No es una serie liviana, pero sí una propuesta potente, ideal para disfrutar en este feriado.

Mira el tráiler de la miniserie disponible en Netflix