Netflix: la miniserie corta ideal para maratón si te gustan los misterios intensos

Netflix cuenta con una miniserie de suspenso que, desde que se sumó al catálogo, rápidamente llamó la atención por su historia cargada de misterio y giros inesperados. Se trata de una producción estadounidense estrenada en 2026, ideal para ver en pocos días.

La trama gira en torno a Anna, una periodista que se alejó de su carrera y vive aislada. Todo cambia cuando se entera de un asesinato en el pueblo donde creció. Ese hecho la obliga a volver y retomar su instinto profesional para investigar qué ocurrió.

En paralelo aparece Jack, un detective asignado al caso que además es su esposo, aunque están distanciados. La relación entre ambos es tensa y compleja. A medida que avanza la investigación, los dos quedan enfrentados y empiezan a desconfiar el uno del otro.

La historia se apoya en la idea de que toda verdad tiene más de una versión. Cada episodio suma nuevas pistas, pero también nuevas dudas. Los personajes esconden secretos y el pasado tiene un peso clave en el desarrollo.

El elenco está encabezado por Tessa Thompson y Jon Bernthal, acompañados por Pablo Schreiber, Marin Ireland y Sunita Mani, entre otros. Tiene seis episodios, con una duración que ronda entre los 39 y 47 minutos cada uno.

Combina elementos de thriller psicológico con drama, y mantiene el suspenso hasta el final. Además, está basada en una novela de la escritora británica Alice Feeney. Es una propuesta atrapante para quienes disfrutan de historias policiales con giros constantes. Es una opción ideal para maratonear.

Mira el tráiler de la miniserie de Netflix