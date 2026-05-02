Shakira en Copacabana: dónde ver el show multitudinario de la Loba y todo lo que tenés que saber

Río de Janeiro palpita una jornada que quedará grabada en los libros de la cultura pop. Estaba previsto que a las 21:45 de este sábado las arenas de Copacabana recibieran a Shakira en un concierto gratuito, sin embargo el evento multitudinario se vi retrasado varios minutos incluso un poco más que una hora.

La ciudad estima que cerca de dos millones de personas se han concentrado frente al emblemático hotel Copacabana Palace, una cifra que coloca a la colombiana en el mismo estante de leyendas que paralizaron la avenida Atlántica en años anteriores. Según el sitio Alerta News en X, este número fue confirmado con seguridad aunque en las redes sociales circulan imágenes donde los usuarios aseguran que no es así realmente.

Anteriormente, la noche del 1 de mayo, el silencio de la playa se interrumpió con los primeros acordes de un ensayo que desató el delirio de los seguidores apostados en las vallas. Las filtraciones en redes sociales confirmaron una noticia esperada: Shakira ha decidido rescatar para este setlist joyas de su catálogo que no solían formar parte de sus últimas giras, como Loca y I Can’t Remember to Forget You.

shakira rio copacabana En el marco del ciclo "Todo Mundo no Rio", la barranquillera se prepara para una presentación sin precedentes frente al Atlántico. @shakira

El despliegue de coreografías bajo la luz de la luna dejó en claro que la artista no ha dejado ningún detalle librado al azar para esta cita del ciclo "Todo Mundo no Rio".

Así esperan a Shakira en Brasil.

Un puente cultural entre Colombia y Brasil

Uno de los momentos más comentados de la previa fue la aparición de Maria Bethânia junto a la barranquillera sobre el escenario. La colaboración entre Shakira y la prestigiosa poeta y cantante brasileña anticipa un cruce de estilos que busca honrar la riqueza musical de la región. Se espera que otros invitados especiales se sumen a la velada, manteniendo el hermetismo hasta el inicio del show.

shakira rio brasil Shakira presentará un increíble recital para Rio. @shakira

Para garantizar que la logística esté a la altura del desafío, el gobierno local dispuso un operativo especial que incluye la extensión del servicio de metro y el refuerzo de la seguridad en todo el cordón costero. Para quienes no puedan estar presentes en el Posto 2, la cobertura será total: TV Globo, Multishow y Globoplay llevarán el pulso del evento a cada rincón del continente.