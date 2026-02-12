Shakira en Copacabana: la fecha confirmada para el show gratuito que sacudirá Brasil

Entre rumores de U2 y Rihanna, Shakira se quedó con el escenario más grande del mundo para una noche que será televisada.

El fenómeno de los megaconciertos en las arenas de Río de Janeiro suma un nuevo capítulo dorado. Tras el paso de leyendas como Madonna y Lady Gaga, la posta recayó finalmente en Shakira, quien fue confirmada como la estrella central del evento gratuito que paralizará la playa de Copacabana.

Shakira en un impresionante show. La noticia, que circulaba como un secreto a voces en los pasillos de la industria musical, marca el regreso triunfal de la loba a Sudamérica en un escenario icónico, consolidando la apuesta del gobierno local por el turismo masivo y la cultura abierta.

Horario y detalles de la cita de Shakira en el festival "Todo Mundo no Rio" La confirmación llegó a través de las redes sociales del alcalde de la ciudad, Eduardo Paes, quien utilizó el hashtag “#Todomundonorio” para oficializar a la barranquillera. Según los reportes del prestigioso diario O’Globo, la cita será el próximo sábado 2 de mayo, momento en que la autora de Hips Don't Lie subirá a escena exactamente a las 21:45.

shakira-show-instagram (3) El alcalde Eduardo Paes confirmó a la colombiana tras meses de incertidumbre. @shakira Aunque todavía queda una incógnita sobre quién será el artista que abrirá el show, la transmisión ya está garantizada para millones de espectadores a través de la cadena Globo.

shakira-show-instagram (1) El sábado 2 de mayo es la fecha señalada para el show de la loba en Río. @shakira Durante semanas, los internautas barajaron la posibilidad de ver a figuras como Britney Spears, Rihanna, Justin Bieber, U2 o incluso la potencia de AC/DC. Sin embargo, la balanza se inclinó por la vigencia y el carisma de Shakira, quien llega en el pico de su popularidad con su gira mundial.