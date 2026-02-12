Presenta:

Mdz Show

|

Shakira

Shakira en Copacabana: la fecha confirmada para el show gratuito que sacudirá Brasil

Entre rumores de U2 y Rihanna, Shakira se quedó con el escenario más grande del mundo para una noche que será televisada.

MDZ Show

Shakira será la gran protagonista del mega evento gratuito en Copacabana. / @shakira

Shakira será la gran protagonista del mega evento gratuito en Copacabana. / @shakira

El fenómeno de los megaconciertos en las arenas de Río de Janeiro suma un nuevo capítulo dorado. Tras el paso de leyendas como Madonna y Lady Gaga, la posta recayó finalmente en Shakira, quien fue confirmada como la estrella central del evento gratuito que paralizará la playa de Copacabana.

Shakira en un impresionante show.

La noticia, que circulaba como un secreto a voces en los pasillos de la industria musical, marca el regreso triunfal de la loba a Sudamérica en un escenario icónico, consolidando la apuesta del gobierno local por el turismo masivo y la cultura abierta.

Te Podría Interesar

Horario y detalles de la cita de Shakira en el festival "Todo Mundo no Rio"

La confirmación llegó a través de las redes sociales del alcalde de la ciudad, Eduardo Paes, quien utilizó el hashtag “#Todomundonorio” para oficializar a la barranquillera. Según los reportes del prestigioso diario O’Globo, la cita será el próximo sábado 2 de mayo, momento en que la autora de Hips Don't Lie subirá a escena exactamente a las 21:45.

shakira-show-instagram (3)
El alcalde Eduardo Paes confirm&oacute; a la colombiana tras meses de incertidumbre.

El alcalde Eduardo Paes confirmó a la colombiana tras meses de incertidumbre.

Aunque todavía queda una incógnita sobre quién será el artista que abrirá el show, la transmisión ya está garantizada para millones de espectadores a través de la cadena Globo.

shakira-show-instagram (1)
El s&aacute;bado 2 de mayo es la fecha se&ntilde;alada para el show de la loba en R&iacute;o.

El sábado 2 de mayo es la fecha señalada para el show de la loba en Río.

Durante semanas, los internautas barajaron la posibilidad de ver a figuras como Britney Spears, Rihanna, Justin Bieber, U2 o incluso la potencia de AC/DC. Sin embargo, la balanza se inclinó por la vigencia y el carisma de Shakira, quien llega en el pico de su popularidad con su gira mundial.

shakira-show-instagram (2)
La presentaci&oacute;n comenzar&aacute; a las 21:45 y ser&aacute; transmitida en vivo por Globo.

La presentación comenzará a las 21:45 y será transmitida en vivo por Globo.

El impacto de este show trasciende lo musical, convirtiéndose en una pieza clave para la economía del estado. La estrategia de ofrecer espectáculos de esta magnitud sin costo para el público busca amplificar la visibilidad global de Río de Janeiro como capital del entretenimiento. Shakira será la encargada de mantener la vara alta en un espacio que ya es sinónimo de hitos históricos para la música pop y el rock internacional.

Archivado en

Notas Relacionadas