Luciano Castro le hizo una promesa a Griselda Siciliani antes de internarse: "Él se iba a internar y..."

Luciano Castro , uno de los galanes más codiciados del país, tomó la drástica decisión de recluirse en un centro terapéutico tras el escandaloso final de su relación con Griselda Siciliani .

Lejos de tratarse de una urgencia médica tradicional, el actor optó por un aislamiento voluntario para intentar sanar el vínculo con su propia historia personal, luego de que las versiones de múltiples infidelidades dinamitaran su noviazgo.

La información estalló en la pantalla de LAM, donde el periodista Pepe Ochoa dio detalles del delicado presente emocional que atraviesa el protagonista. “No es un tema de adicciones ni de salud mental, nada tiene que ver con eso. Él está muy delicado, se siente muy mal, siente que perdió a la mujer de su vida. Lo mediático le impactó muy mal”, explicó el panelista.

Según trascendió, el impacto de ver sus aventuras sexuales en España expuestas en todos los portales fue el detonante para que Luciano Castro tocara fondo y buscara ayuda profesional fuera de la Capital Federal.

En medio de este torbellino, se conoció el pacto secreto que el actor intentó sellar con Siciliani. Antes de cruzar la puerta del centro terapéutico, le habría jurado que esta vez el cambio sería real.

Luciano Castro (1) El actor se siente devastado y asegura haber perdido a la mujer de su vida. Captura de video / América TV.

“Le prometió que él se iba a internar y se iba a tratar. Siente que destruye todo lo que construye, que aleja a todos los que ama, y que está viviendo un infierno", reveló Ochoa sobre la charla íntima que mantuvieron los protagonistas. Luciano se siente responsable de boicotear sus propios vínculos y ve en este retiro la última carta para no perder definitivamente a Griselda.

Luciano Castro y Griselda Siciliani "Está viviendo un infierno": la cruda confesión de Luciano antes de aislarse. @castrolucianook / @griseldasiciliani

El lugar elegido para esta terapia no es ajeno a los famosos. En las redes sociales se vinculó su paradero con el exclusivo centro que anteriormente albergó a figuras como Roberto García Moritán y Pancho Dotto. Allí, lejos del ruido mediático y de las cámaras, Luciano Castro busca procesar el dolor de una ruptura que, para Siciliani, parece no tener vuelta atrás.