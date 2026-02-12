Afirman que Luciano Castro se internó voluntariamente tras separarse de Griselda Siciliani: "Siente que..."

Pepe Ochoa contó en LAM una fuerte información que involucra al actor y dejó en claro que la fuerte exposición lo trató muy mal.

Luciano Castro estuvo muy expuesto luego de la infidelidad a Griselda Siciliani y Pepe Ochoa reveló en LAM que decidió internarse de manera voluntaria para poder mejorar y despejarse. Esta noticia sorprendió a todos en América y el panelista contó detalles.

"Nos llegó un dato de una conversación entre Luciano y Griselda Siciliani donde Luciano le dijo que no daba más y que quería tomar la decisión de internarse para poder empezar a estar mejor", comenzó diciendo el periodista en LAM.

Luego, agregó: "Lo que el entorno me empezó a contar es que, a partir de que Griselda lo dejó, él empezó a tener días muy malos". Denise Dumas contó también que se cruzó con gente cercana al actor y le expresaron que no la estaba pasando para nada bien.

"Él está internado en un centro donde dan tratamientos terapéuticos grupales para que vos puedas cambiar el momento que está pasando", expresó. También dejó muy en claro que no es un tema de adicciones y que tomó la decisión de internarse para "poder salir adelante, ordenarse un poco y poder también frenar porque lo mediático lo trató muy mal".