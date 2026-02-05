El enigmático mensaje de la examante de Luciano Castro que reavivó los rumores de romance: ¿se encontrarán?

Sarah Borrell despertó nuevamente la curiosidad tras evidenciar un próximo viaje. Entre las opciones, dio lugar a la posibilidad de pisar suelo argentino.

La separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro ya es un hecho confirmado, pero lejos de calmarse las aguas, un nuevo capítulo amenaza con reavivar el escándalo. Sarah Borrell, la joven danesa señalada como la tercera en discordia y detonante final de la pareja, rompió el silencio en sus redes sociales con un posteo que encendió todas las alarmas.

Mientras Castro atraviesa el duelo de la ruptura, y tras el fallido intento de reconquista con un pasacalles que se volvió viral por lo insólito, Borrell volvió a aparecer con una sugerente publicación que muchos interpretan como una provocación o un anuncio inminente.

Una foto desde el avión sarah borell ig Una historia que no pasó desapercibida. Archivo MDZ En las últimas horas, la joven de 28 años subió a sus historias de Instagram una imagen tomada desde la ventanilla de un avión. Sobre la foto, lanzó una encuesta a sus seguidores con una pregunta simple pero cargada de suspicacias: "¿A dónde voy a ir?".

Las opciones que ofreció fueron cuatro: Argentina, Colombia, Estados Unidos y Panamá.

La inclusión de Argentina entre los posibles destinos no pasó desapercibida. En medio del torbellino mediático que protagoniza el ex de Sabrina Rojas, la posible llegada al país de la mujer con la que se lo vinculó en Madrid podría ser la estocada final para una historia que ya tiene todos los condimentos de un culebrón.