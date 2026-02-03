Aseguran que Griselda Siciliani llamó a Luciano Castro tras el pasacalle y le hizo un fuerte reclamo

"Te amo hasta el final, Griselda. Te extraño mucho", decía el pasacalle que Luciano Castro le habría dedicado a Griselda Siciliani, el cual apareció el fin de semana y, lejos de generar romanticismo, desató más tensión. Recordemos que los actores se separaron luego de las infidelidades de Castro que salieron a la luz.

Y la polémica tomó fuerza cuando Juan Etchegoyen contó en Mitre Live detalles de lo que habría ocurrido puertas adentro. "Ustedes saben que el fin de semana trascendió que Luciano Castro le envío un pasacalle a Griselda Siciliani que no sabemos bien ahora si fue él o no pero yo tengo la info que sí pero sobretodo me hablan de cómo se vivió en la casa de Griselda esta situación", comenzó diciendo el conductor.

LAM luciano castro pasacalles foto El pasacalle que el actor le habría dedicado a la artista. Según reveló el periodista, después de que el hecho se hiciera público, la actriz se habría comunicado con su ex. "A mí me cuentan que después de lo que pasó hubo por lo menos una llamada después Griselda a Luciano pidiéndole por favor que no la exponga más con todo lo que se habló", aseguró el comunicador..

El entorno de Siciliani, de acuerdo a la versión difundida, sostiene que la situación la dejó emocionalmente agotada. "Me dicen directamente desde el círculo cercano de la actriz que ella siente que necesita por el bien de su estado emocional ponerle un cierre a todo esto", agregó Etchegoyen, dejando en claro que la prioridad de Griselda sería bajar el nivel de exposición.

Esto fue lo que contó Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre Griselda Siciliani y Luciano Castro El Reclamo Que Griselda Siciliani Le Habría Hecho A Luciano Castro Tras El Pasacalle Lejos de acercarlos, el gesto habría profundizado la distancia. "Sé que quizás mucha gente en esta situación le daría una chance al ex que tuvo un gravísimo error pero no sería Griselda de esas personas. A mí lo que me dicen es que esto del pasacalle empeoró la cosa. A mí me dicen que Luciano le dijo a Griselda cuando recibió ese llamado que él no fue", relató el conductor.