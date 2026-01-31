¡Luciano Castro desesperado!: colocó un pasacalles frente a la casa de Griselda Siciliani para reconquistarla

Pepe Ochoa capturó las imágenes del pasacalles y encendió los rumores de una posible segunda vuelta entre Luciano Castro y Griselda Siciliani.

Luciano Castro, acorralado por las filtraciones de sus reiteradas infidelidades, decidió apostar sus últimas fichas para intentar salvar su relación con Griselda Siciliani. Tras la ruptura confirmada hace apenas unos días, el galán admitió internamente estar "en falta" y, lejos de rendirse, ejecutó una maniobra tan desesperada como nostálgica para recuperar el corazón de la actriz.

Luciano Castro (1) "Te amo hasta el final": el contundente mensaje del actor para reconquistar a su ex. Captura de América TV. La estrategia "vintage" de Luciano Castro para que Griselda Siciliani olvide sus engaños La primicia estalló en las redes de El ejército de LAM, donde Pepe Ochoa mostró el despliegue publicitario que apareció en la puerta del domicilio de la actriz. Sin vueltas, el panelista de Ángel de Brito confirmó el contenido del cartel: “Bueno, confirmado, (el pasacalles) dice ‘Te amo Griselda hasta el final, te extraño mucho. Luciano’”.

Pepe Ochoa habló sobre el pasacalles de Luciano Castro para Griselda Siciliani. Esta movida, que muchos tildan de anticuada pero efectiva, busca quebrar el silencio sepulcral que Griselda mantiene desde que decidió ponerle punto final al vínculo debido a la exposición mediática de las traiciones del actor.

Para Luciano Castro, no está muerto quien pelea. El actor es consciente de que quedó expuesto de la peor manera y que necesita un "clic urgente" si pretende que Siciliani dé el brazo a torcer.

LAM luciano castro pasacalles foto El pasacalles que Luciano Castro instaló en la puerta de Griselda Siciliani para pedir perdón. @elejercitodelam Mientras la actriz se concentra en su agenda laboral en Capital Federal y evita a la prensa, Castro decidió dar este golpe de timón público. “Chicos, esto es hermoso, el cartel está ahí. ¿Será? Esta estrategia es espectacular”, lanzó Ochoa desde su auto mientras chequeaba la veracidad del dato que ya es tendencia.