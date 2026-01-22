Los solteros más virales: Macri, Luciano Castro y Milei
El video viral sobre separarse después de los 50 años. Tiene de protagonistas a los solteros del momento Macri, Milei y Luciano Castro.
Separarse después de los 50 es un tema de humor en la Argentina. Un video creado con inteligencia artificial resume esa idea. Bajo la consigna “POV: te separas después de los 50”, la pieza recorre los rostros de los solteros más actuales: Macri, Milei y Luciano Castro.
El video viral de los solteros +50
La canción todos la conocemos y el meme también. Se trata del video de los solteros con la canción "Bella y Sensual", de Romeo Santos, Daddy Yankee y Nicky Jam. En él parecen tres amigos al ritmo de la canción. Con su atuendo, que en su momento, era +30.
Ahora, la IA, recrea el mismo video, pero con las caras de Javier Milei, también figura Mauricio Macri, y a ellos se suma Luciano Castro, cuya separación tuvo amplia repercusión mediática en los últimos días con su "Hola, guapa" y su marcado acento españolete. Los tres superan los 50 años.