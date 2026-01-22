Presenta:

Los solteros más virales: Macri, Luciano Castro y Milei

El video viral sobre separarse después de los 50 años. Tiene de protagonistas a los solteros del momento Macri, Milei y Luciano Castro.

Julián Martínez

La IA recrea un meme inolvidable.

Separarse después de los 50 es un tema de humor en la Argentina. Un video creado con inteligencia artificial resume esa idea. Bajo la consigna “POV: te separas después de los 50”, la pieza recorre los rostros de los solteros más actuales: Macri, Milei y Luciano Castro.

El video viral de los solteros +50

La canción todos la conocemos y el meme también. Se trata del video de los solteros con la canción "Bella y Sensual", de Romeo Santos, Daddy Yankee y Nicky Jam. En él parecen tres amigos al ritmo de la canción. Con su atuendo, que en su momento, era +30.

Ahora, la IA, recrea el mismo video, pero con las caras de Javier Milei, también figura Mauricio Macri, y a ellos se suma Luciano Castro, cuya separación tuvo amplia repercusión mediática en los últimos días con su "Hola, guapa" y su marcado acento españolete. Los tres superan los 50 años.

Mira el video

Embed - Luciano Castro Separado. Milei Separado. Macri Separado. Decidí Con Responsabilidad.

