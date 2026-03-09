4 playas de Brasil para visitar en marzo que recuerdan a Pipa: tienen aguas cristalinas y cálidas

Se recomienda visitar estas playas porque las temperaturas superan los 30° y el agua se mantiene cálida, incluso en marzo.

Pipa se ha convertido en uno de los destinos más elegidos por los argentinos para sus vacaciones. Este pueblo costero destaca por sus playas de arena clara, acantilados, reservas ecológicas y vida nocturna; sin embargo, se ha convertido en el destino masivo que muchos quieren evitar.

Quienes planean viajar a Brasil en marzo y conocer destinos parecidos a Pipa tienen que visitar alguna de las 4 playas que vamos a recomendar a continuación.

Morro de São Paulo es uno de los destinos más parecidos a Pipa. Se trata de una isla sin autos y con piscinas naturales que tiene una vida nocturna ideal para adultos. Además, cuenta con puestos gastronómicos que conectan a los turistas con los platillos típicos del lugar.

Itacaré es un destino con postales que combinan acantilados, selva, arena y olas para surf. Al igual que Pipa y Morro de Sao Paulo, tiene un centro gastronómico con opciones diversas. Sin embargo, se recomienda visitar Itacaré en vehículo ya que las carreteras están en excelentes condiciones y conectan puntos de la ciudad con sus playas tropicales.

Trancoso comenzó como un pueblo elegido por pescadores y hoy es una ciudad conocida por sus playas bordeadas por acantilados rojizos y un ambiente sofisticado. Además de playas de sueño, la bahía cuenta con atracciones históricas como castillos, murallas y cuarteles que se recomienda visitar.