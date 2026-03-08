Una aerolínea anunció nuevas rutas intercontinentales tras la incorporación de más aeronaves

La incorporación de aviones intercontinentales marca un cambio profundo en la estrategia de una de las compañías aéreas más importantes de Brasil. Se trata de una decisión clave con el fin de conectar al país con destinos más lejanos y ofrecer una experiencia más completa para quienes viajan por trabajo, turismo o negocios.

De esta forma, se podrán habilitar nuevas rutas entre Brasil, Europa y América del Norte, dos regiones prioritarias dentro del plan de crecimiento de la aerolínea, dándole a los viajeros más alternativas a la hora de elegir su próximo destino.

Se trata de la aerolínea GOL Líneas Aéreas, la cual confirmó la llegada de hasta cinco aviones Airbus A330-900 a su flota, lo que permitirá a la compañía operar vuelos intercontinentales. Los aviones, de fuselaje ancho, tienen capacidad para cerca de 300 asientos y un alcance de hasta 15 horas. Según lo informado, la integración de estas aeronaves se realizará de forma gradual entre 2026 y 2027.

Apa Apla Aeroparque avión vuelos aviones gremio aeronáutico areonáutica gol (4).JPG GOL anunció la incorporación de nuevas aeronaves. Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ. “En 2026, año en que GOL cumple 25 años de historia, la llegada de aviones de este porte nos permitirá volar aún más lejos. GOL es una empresa orgullosamente brasileña, que nació con el propósito de ‘Ser la Primera para Todos’, democratizando el acceso a la aviación. Ahora alcanzamos la madurez para convertirnos también en una aerolínea global, con servicios premium, nuevas categorías de asientos y experiencias renovadas a bordo para nuestros clientes. Así, conectaremos más Brasil con el mundo y permitiremos que más personas descubran las bellezas de nuestro país”, expresó al respecto Celso Ferrer, CEO de GOL.

Este avance de la aerolínea se apoya además en una estrategia regional más amplia. Las aeronaves fueron asignadas a la compañía dentro de la estructura del Grupo Abra, que apunta a fortalecer la conectividad entre América Latina y otros mercados del mundo. Para el holding, desarrollar vuelos de largo alcance desde Brasil tiene un valor central, tanto por su peso turístico como por su relevancia económica y geográfica dentro de la región.