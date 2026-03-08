Un therian en la Vendimia: ¿qué animal es?
Un animal de grandes dimensiones estuvo en el escenario del Teatro Griego. El contexto "reinterpretó" todo. ¿Un therian?
El show de la Fiesta Nacional de la Vendimia tiene sobre el escenario a más de 1000 artistas y es un despliegue enorme de interpretaciones, escenografía, utilería, luces y efectos especiales.
Es común que haya también personajes pintorescos y figuras grandes. En esta edición hubo un animalito que generó simpatía, aunque hubo debates sobre qué era. El contexto también ayudó a una reinterpretación: "un therian" en la Vendimia", dijeron muchos.
El animalito en cuestión era un perro de grandes dimensiones, que era manejado por varios actores.