MDZ en el Palco VIP del Teatro Griego: todas las fotos de los que ocupan los lugares más top

Es un clásico: nos colamos en el lugar que tiene las ubicaciones vip para presenciar el Acto Central de la Vendimia. ¿Quiénes estaban? Mirá la galería.

Federico Croce

Federico Croce

No te pierdas la galería de fotos, al final de la nota.

Federico Croce/MDZ

Es el espacio más codiciado, y en los últimos tiempos dejó de ser gratuito: al palco vip se accede por invitación, pero quienes dicen sí a ella, deben pagar la entrada. Una de las galerías de fotos más miradas del Acto Central es la que hace Sociales de MDZ en este espacio.

Este año, las personalidades que dijeron presente en el palco más top de la fiesta mayor de Mendoza no fueron demasiado deslumbrantes: no hubo presencias rutilantes de la farándula o del mundo empresarial argentino.

En otras oportunidades, los asientos más top del Frank Romero Day tenían a Teté Coustarot, Mora Furtado, y hasta Susana Giménez... y además podía verse a importantes empresarios como Alejandro Bulgheroni, Gustavo Grobocopatel y su pareja Verónica Cangemi, Cristiano Rattazzi y Roberto Zaldívar... pero esta vez no fue el caso.

La vicepresidente de la Nación este año también participó de varios actos vendimiales: desayuno de la Coviar, almuerzo de Bodegas de Argentina... sin embargo, Victoria Villarruel no asistió al Frank Romero Day como el año pasado.

Palco vip, preguntas rápidas y chismes

Los políticos provinciales sí dijeron presente, y nuevamente el amor fue protagonista, pues la mayoría de los funcionarios llegaron con su pareja. Por supuesto, la pareja conformada por Luis Petri y Cristina Pérez se llevó todas las miradas pero esta vez los dimes y diretes del palco mencionaron a otra dupla como la pareja más linda y enamorada: la del intendente de Tunuyán, Emir Andraos, y su novia Sol Rodrigo.

MDZ estuvo haciendo preguntas al oído mientras tomaba fotos, y las conclusiones fueron las siguientes:

¿La ausencia? Por supuesto, la del gobernador Cornejo, que viajó a New York a encontrarse con el presidente Milei.

¿La personalidad del palco? El enólogo francés Michel Rolland, una verdadera eminencia y estrella del mundo del vino a nivel internacional.

¿La más contenta? La vicegobernadora Hebe Casado: no borraba la sonrisa de oreja a oreja.

¿El más aliviado? Definitivamente, Diego Gareca. Se notó que respiró tranquilo al escucharse el saludo de los locutores oficiales y comprobar que la fiesta comenzaba.

¿La más sociable? Gabriela Testa: anfitriona total.

¿El más "ondero"? El intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, que "clavó" campera denim muy fashion.

¿El más fachero? El intendente de Guaymallén: varias periodistas e incluso funcionarias no dejaron dudas y opinaron que Marcos Calvente "está fuerte".

¿La diosa del palco? "Es María Flor Destéfanis: cuida mucho su look y está impecable siempre tanto en vestimenta, maquillaje y peinado", dijo una reconocida diseñadora mendocina.

¿Los más puntuales? El ministro Tadeo García Zalazar y el intendente de Tupungato Gustavo Aguilera. Fueron los primeros en aparecer en el palco.

Te mostramos, a continuación, la galería de fotos que solo MDZ tiene:

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia tadeo garcia hebe casado diego gareca
Tadeo García Zalazar, y Diego Gareca recibieron en el placo vip a la Vicegobernadora Hebe Casado -quien ejerce la gobernación en este momento-.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia
El prestigioso winemaker francés Michel Rolland y su esposa Dani.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia
El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, y su esposa.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia jose octavio bordon CELSO JAQUE
Los ex gobernadores José Octavio Bordón y Celso Jaque.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia
Marité Badui -subsecretaria de infraestructura- y Hernán Noraondo.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia 2
Alejandro Molero -intendente de General Alvear- junto a Romina Carrión.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia FLOR DESTEFANIS
María Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa, junto a su esposo Diego Foco.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia
El diputado nacional por La Libertad Avanza Facundo Correa Llano junto al padre Horacio Day.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia MARCOS CALVENTE
El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, confesó estar expectante por ver el Acto Central.

flor destéfanis palco acto central fiesta nacional de la vendimia-4
María Flor Destéfanis y el accesorio más comentado de la noche: sus aros.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia esteban allasino
El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia gabriela testa rodolfo montero
Gabriela Testa -Presidente del Ente Mendoza Turismo- se encontró con el Ministro de Salud, Rodolfo Montero.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia mercedes llano
La diputada Alida Ferreyra junto a la diputada nacional Mechi Llano y el pequeño Pedro Weiner.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia luis petri
Luis Petri y Cristina Pérez fueron los más buscados por los periodistas, una vez más.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia
Gabriela Ferrucci -Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina-, junto a Patricia Durán -presidenta de Aoca-.

hebe casado palco acto central fiesta nacional de la vendimia-5
Hebe Casado se confesó fan de la Vendimia.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia tadeo garcia
El Ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, junto a su esposa.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia omar Felix
Omar Félix y su esposa, Alejandra Aporta.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia emir andraos
Emir Andraos y su novia, Sol Rodrigo.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia luis petri CRISTINA PEREZ
Luis Petri y Cristina Pérez.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia
Ricardo Mansur, intendente de Rivadavia, junto a su esposa.

marcos calvente palco acto central fiesta nacional de la vendimia-3
Una más de Marcos Calvente, el intendente del departamento más populoso de la provincia.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia diego gareca
El subsecretario de Cultura, Diego Gareca, con el Frank Romero Day de fondo.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia ubieta
El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, junto a su esposa.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia
Sofía Cabral e Iván Velasco -integrante del Ministerio de Seguridad de la Nación-.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia 2
Laura Ros, Verónica Varela y Santiago Alsina.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia 2
Nicolás Scaiola junto a su novia.

andrés peti lombardi palco acto central fiesta nacional de la vendimia
Andrés Lombardi, presidente de la cámara de Diputados de Mendoza, junto a su hija.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia omar Felix tadeo garcia emir andraos
Félix, Andraos y García Zalazar: saludos y buena onda.

Ulpiano Suarez palco acto central fiesta nacional de la vendimia-2
Ulpiano Suarez, entrando al palco oficial.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia 3
El intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, junto a su hija Valentina.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia
María Romano y Guillermo Koenie.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia 3
José Duch y Ramona Parada Riquelme.

