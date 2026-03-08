MDZ en el Palco VIP del Teatro Griego: todas las fotos de los que ocupan los lugares más top

Es el espacio más codiciado, y en los últimos tiempos dejó de ser gratuito: al palco vip se accede por invitación, pero quienes dicen sí a ella, deben pagar la entrada. Una de las galerías de fotos más miradas del Acto Central es la que hace Sociales de MDZ en este espacio.
Este año, las personalidades que dijeron presente en el palco más top de la fiesta mayor de Mendoza no fueron demasiado deslumbrantes: no hubo presencias rutilantes de la farándula o del mundo empresarial argentino.
En otras oportunidades, los asientos más top del Frank Romero Day tenían a Teté Coustarot, Mora Furtado, y hasta Susana Giménez... y además podía verse a importantes empresarios como Alejandro Bulgheroni, Gustavo Grobocopatel y su pareja Verónica Cangemi, Cristiano Rattazzi y Roberto Zaldívar... pero esta vez no fue el caso.
La vicepresidente de la Nación este año también participó de varios actos vendimiales: desayuno de la Coviar, almuerzo de Bodegas de Argentina... sin embargo, Victoria Villarruel no asistió al Frank Romero Day como el año pasado.
Palco vip, preguntas rápidas y chismes
Los políticos provinciales sí dijeron presente, y nuevamente el amor fue protagonista, pues la mayoría de los funcionarios llegaron con su pareja. Por supuesto, la pareja conformada por Luis Petri y Cristina Pérez se llevó todas las miradas pero esta vez los dimes y diretes del palco mencionaron a otra dupla como la pareja más linda y enamorada: la del intendente de Tunuyán, Emir Andraos, y su novia Sol Rodrigo.
MDZ estuvo haciendo preguntas al oído mientras tomaba fotos, y las conclusiones fueron las siguientes:
¿La ausencia? Por supuesto, la del gobernador Cornejo, que viajó a New York a encontrarse con el presidente Milei.
¿La personalidad del palco? El enólogo francés Michel Rolland, una verdadera eminencia y estrella del mundo del vino a nivel internacional.
¿La más contenta? La vicegobernadora Hebe Casado: no borraba la sonrisa de oreja a oreja.
¿El más aliviado? Definitivamente, Diego Gareca. Se notó que respiró tranquilo al escucharse el saludo de los locutores oficiales y comprobar que la fiesta comenzaba.
¿La más sociable? Gabriela Testa: anfitriona total.
¿El más "ondero"? El intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, que "clavó" campera denim muy fashion.
¿El más fachero? El intendente de Guaymallén: varias periodistas e incluso funcionarias no dejaron dudas y opinaron que Marcos Calvente "está fuerte".
¿La diosa del palco? "Es María Flor Destéfanis: cuida mucho su look y está impecable siempre tanto en vestimenta, maquillaje y peinado", dijo una reconocida diseñadora mendocina.
¿Los más puntuales? El ministro Tadeo García Zalazar y el intendente de Tupungato Gustavo Aguilera. Fueron los primeros en aparecer en el palco.
Te mostramos, a continuación, la galería de fotos que solo MDZ tiene: