MDZ en el Palco VIP del Teatro Griego: todas las fotos de los que ocupan los lugares más top

Es el espacio más codiciado, y en los últimos tiempos dejó de ser gratuito: al palco vip se accede por invitación, pero quienes dicen sí a ella, deben pagar la entrada. Una de las galerías de fotos más miradas del Acto Central es la que hace Sociales de MDZ en este espacio.

Este año, las personalidades que dijeron presente en el palco más top de la fiesta mayor de Mendoza no fueron demasiado deslumbrantes: no hubo presencias rutilantes de la farándula o del mundo empresarial argentino.

En otras oportunidades, los asientos más top del Frank Romero Day tenían a Teté Coustarot, Mora Furtado, y hasta Susana Giménez... y además podía verse a importantes empresarios como Alejandro Bulgheroni, Gustavo Grobocopatel y su pareja Verónica Cangemi, Cristiano Rattazzi y Roberto Zaldívar... pero esta vez no fue el caso.

La vicepresidente de la Nación este año también participó de varios actos vendimiales: desayuno de la Coviar, almuerzo de Bodegas de Argentina... sin embargo, Victoria Villarruel no asistió al Frank Romero Day como el año pasado.

Los políticos provinciales sí dijeron presente , y nuevamente el amor fue protagonista, pues la mayoría de los funcionarios llegaron con su pareja. Por supuesto, la pareja conformada por Luis Petri y Cristina Pérez se llevó todas las miradas pero esta vez los dimes y diretes del palco mencionaron a otra dupla como la pareja más linda y enamorada: la del intendente de Tunuyán, Emir Andraos, y su novia Sol Rodrigo.

MDZ estuvo haciendo preguntas al oído mientras tomaba fotos, y las conclusiones fueron las siguientes:

¿La ausencia? Por supuesto, la del gobernador Cornejo, que viajó a New York a encontrarse con el presidente Milei.

¿La personalidad del palco? El enólogo francés Michel Rolland, una verdadera eminencia y estrella del mundo del vino a nivel internacional.

¿La más contenta? La vicegobernadora Hebe Casado: no borraba la sonrisa de oreja a oreja.

¿El más aliviado? Definitivamente, Diego Gareca. Se notó que respiró tranquilo al escucharse el saludo de los locutores oficiales y comprobar que la fiesta comenzaba.

¿La más sociable? Gabriela Testa: anfitriona total.

¿El más "ondero"? El intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, que "clavó" campera denim muy fashion.

¿El más fachero? El intendente de Guaymallén: varias periodistas e incluso funcionarias no dejaron dudas y opinaron que Marcos Calvente "está fuerte".

¿La diosa del palco? "Es María Flor Destéfanis: cuida mucho su look y está impecable siempre tanto en vestimenta, maquillaje y peinado", dijo una reconocida diseñadora mendocina.

¿Los más puntuales? El ministro Tadeo García Zalazar y el intendente de Tupungato Gustavo Aguilera. Fueron los primeros en aparecer en el palco.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia tadeo garcia hebe casado diego gareca Tadeo García Zalazar, y Diego Gareca recibieron en el placo vip a la Vicegobernadora Hebe Casado -quien ejerce la gobernación en este momento-. Federico Croce/MDZ

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia El prestigioso winemaker francés Michel Rolland y su esposa Dani.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, y su esposa.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia jose octavio bordon CELSO JAQUE Los ex gobernadores José Octavio Bordón y Celso Jaque.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia Marité Badui -subsecretaria de infraestructura- y Hernán Noraondo.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia 2 Alejandro Molero -intendente de General Alvear- junto a Romina Carrión.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia FLOR DESTEFANIS María Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa, junto a su esposo Diego Foco. Federico Croce/MDZ

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia El diputado nacional por La Libertad Avanza Facundo Correa Llano junto al padre Horacio Day.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia MARCOS CALVENTE El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, confesó estar expectante por ver el Acto Central.

flor destéfanis palco acto central fiesta nacional de la vendimia-4 María Flor Destéfanis y el accesorio más comentado de la noche: sus aros. Maru Mena / MDZ

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia esteban allasino El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino. Maru Mena/MDZ

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia gabriela testa rodolfo montero Gabriela Testa -Presidente del Ente Mendoza Turismo- se encontró con el Ministro de Salud, Rodolfo Montero. Fede Croce/MDZ

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia mercedes llano La diputada Alida Ferreyra junto a la diputada nacional Mechi Llano y el pequeño Pedro Weiner. Federico Croce/MDZ

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia luis petri Luis Petri y Cristina Pérez fueron los más buscados por los periodistas, una vez más. Alf Ponce/MDZ

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia Gabriela Ferrucci -Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina-, junto a Patricia Durán -presidenta de Aoca-. Federico Croce/MDZ

hebe casado palco acto central fiesta nacional de la vendimia-5 Hebe Casado se confesó fan de la Vendimia. Maru Mena / MDZ

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia tadeo garcia El Ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, junto a su esposa. Federico Croce/MDZ

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia omar Felix Omar Félix y su esposa, Alejandra Aporta. Federico Croce/MDZ

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia emir andraos Emir Andraos y su novia, Sol Rodrigo. Federico Croce/MDZ

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia luis petri CRISTINA PEREZ Luis Petri y Cristina Pérez. Federico Croce/MDZ

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia Ricardo Mansur, intendente de Rivadavia, junto a su esposa. Federico Croce/MDZ

marcos calvente palco acto central fiesta nacional de la vendimia-3 Una más de Marcos Calvente, el intendente del departamento más populoso de la provincia. Maru Mena / MDZ

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia diego gareca El subsecretario de Cultura, Diego Gareca, con el Frank Romero Day de fondo. Maru Mena/MDZ

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia ubieta El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, junto a su esposa. Federico Croce/MDZ

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia Sofía Cabral e Iván Velasco -integrante del Ministerio de Seguridad de la Nación-. Federico Croce/MDZ

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia 2 Laura Ros, Verónica Varela y Santiago Alsina. Federico Croce/MDZ

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia 2 Nicolás Scaiola junto a su novia. Federico Croce/MDZ

andrés peti lombardi palco acto central fiesta nacional de la vendimia Andrés Lombardi, presidente de la cámara de Diputados de Mendoza, junto a su hija. Maru Mena / MDZ

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia omar Felix tadeo garcia emir andraos Félix, Andraos y García Zalazar: saludos y buena onda. Federico Croce/MDZ

Ulpiano Suarez palco acto central fiesta nacional de la vendimia-2 Ulpiano Suarez, entrando al palco oficial. Maru Mena / MDZ

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia 3 El intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, junto a su hija Valentina.

palco Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia María Romano y Guillermo Koenie. Federico Croce/MDZ