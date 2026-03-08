San Rafael mostró la hinchada más grande de la Vendimia: siete colectivos llegaron al teatro griego

Cientos de sanrafaelinos viajaron hasta el Frank Romero Day para alentar a su candidata en la elección de la Reina Nacional de la Vendimia.

La elección de la Reina Nacional de la Vendimia no solo se vive sobre el escenario del teatro griego Frank Romero Day. En las tribunas, cada departamento también hace sentir su presencia con banderas, carteles y cánticos que transforman la elección en una verdadera fiesta popular. Este año, San Rafael se destacó con la hinchada más numerosa de la noche.

Desde el sur mendocino partieron siete colectivos repletos de vecinos, familiares y seguidores que viajaron especialmente hasta la capital provincial para acompañar y alentar a su representante en la gran fiesta vendimial, según comentaron los propios sanrrafelinos. Mientras que desde Tupungato, la hinchada aseguró que llegaron cuatro colectivos.

Te puede interesar Suspendieron la Vendimia de los Cerros por la lluvia: cuándo se hará

Las hinchadas, un clásico de cada Vendimia Con banderas, remeras identificatorias y cantos que se escucharon en distintos momentos del espectáculo, la delegación sanrafaelina aportó color y entusiasmo a las tribunas del teatro griego. Durante la previa y también en los momentos más esperados de la noche, los seguidores del departamento hicieron sentir su apoyo con aplausos y gritos que resonaron en todo el anfiteatro.

La presencia de esta verdadera caravana vendimial no pasó desapercibida. Muchos de los asistentes destacaron el esfuerzo que implica recorrer los más de 200 kilómetros que separan a San Rafael de la capital mendocina para estar presentes en una de las noches más importantes del calendario cultural de la provincia.

Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia Maru Mena/MDZ Pero San Rafael no fue el único departamento que llevó su hinchada al Frank Romero Day. También se hicieron sentir en las tribunas los seguidores de Tupungato, Tunuyán, Godoy Cruz y Santa Rosa, que llegaron con banderas, carteles y cánticos para acompañar a sus candidatas.