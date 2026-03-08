Suspendieron la Vendimia de los Cerros por la lluvia: cuándo se hará

La lluvia volvió a alterar la agenda vendimial en Mendoza. Esta vez fue el turno de la Vendimia de los Cerros , la celebración autogestionada que cada año se realiza en las laderas del cerro de la Gloria mientras miles de personas esperan el inicio del Acto Central en el teatro griego Frank Romero Day.

Las precipitaciones registradas durante la jornada de este domingo obligaron a suspender la fiesta, que estaba prevista para desarrollarse durante la tarde como parte de las actividades que acompañan la previa de la Fiesta Nacional de la Vendimia. La misma se realizará el miércoles a las 18 horas, antes de la repetición.

Desde el lugar, Victoria Herrera , impulsora y organizadora de esta celebración popular, explicó que la decisión se tomó por motivos de seguridad ante las condiciones del clima.

“Está lloviendo y el terreno está muy resbaladizo. Es peligroso tanto para los artistas como para el público”, señaló Herrera, quien desde hace años lidera esta iniciativa que reúne a vecinos, músicos, bailarines y artistas en un escenario natural.

La Vendimia de los Cerros se caracteriza justamente por desarrollarse al aire libre, utilizando las laderas del Cerro de la Gloria como escenario natural, lo que convierte a la lluvia en un factor determinante para su realización.

Victoria Herrera, la promotora de la Vendimia de los Cerros.

Ante esta situación, los organizadores comenzaron a evaluar alternativas para que la celebración pueda concretarse en los próximos días. Según indicó Herrera, la misma se va a desarrollar el miércoles a las 18 horas, antes de la repetición.

reina de la vendimia de los cerros 2025

La eventual reprogramación incluiría uno de los momentos más importantes de esta celebración: la entrega del reinado de la Vendimia de los Cerros, un reconocimiento simbólico que destaca a mujeres que viven la Vendimia desde otro lugar.

En esa instancia, Noelia Poblete, actual reina de los Cerros, deberá entregar la corona a su sucesora, mientras que Anabella Paola Sosa, virreina vigente, también participará del traspaso del reinado.

A diferencia de la elección vendimial tradicional, esta celebración tiene una característica particular: las candidatas deben cumplir ciertos requisitos vinculados con el espíritu comunitario de la fiesta.

Entre las condiciones para postularse se establece que las participantes deben tener entre 40 y 60 años y ser madres, una forma de reconocer el rol de las mujeres que sostienen la vida familiar y que cada año se suman a vivir la Vendimia desde los cerros.

Con el paso de los años, la Vendimia de los Cerros se transformó en una expresión cultural alternativa dentro del universo vendimial, impulsada por artistas y hacedores culturales que participan de manera voluntaria.

La propuesta nació en 2015 y desde entonces fue creciendo hasta convertirse en una celebración esperada por quienes eligen vivir la Vendimia desde las alturas del parque.