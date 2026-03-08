Cerros húmedos, sol y música: así se vivó la previa en el teatro griego

La Fiesta Nacional de la Vendimia vivió un fin de semana marcado por cambios de último momento y por un clima que alteró los planes de miles de personas. El Acto Central , que originalmente estaba previsto para el sábado 7 de marzo en el teatro griego Frank Romero Day , finalmente se realizó el domingo por la noche luego de que las autoridades decidieran reprogramarlo ante el pronóstico de tormentas.

La medida se tomó de forma preventiva después de que los informes meteorológicos anticiparan lluvias intensas en la zona del Parque General San Martín. Tal como se había anunciado, el temporal se desató durante la jornada del sábado y las precipitaciones continuaron durante parte de la mañana y la siesta del domingo.

Las lluvias dejaron el terreno húmedo en distintos sectores del parque, especialmente en los accesos al teatro griego y en las laderas de los cerros que rodean el predio. Cada año, cientos de personas eligen instalarse en las laderas del Cerro de la Gloria y en otros puntos elevados del parque para ver el espectáculo desde allí. Esta práctica se convirtió con el tiempo en una especie de tribuna natural que forma parte del folclore vendimial.

Sin embargo, las lluvias registradas durante la jornada del sábado y del domingo dejaron el suelo con barro y humedad, aunque el sol de la siesta y que permaneció hasta que comenzó la previa con la música del grupo Simpecao ayudó a que decenas de mendocinos pudieran instalarse en el lugar.

Algunos de los asistentes a estos sectores señalaron a MDZ que no tuvieron inconvenientes a la hora de subir y que más allá de los pronóstico no querían perderse la fiesta desde las alturas. "Aunque el barro no hizo fácil la subida a los cerros", indicaron.

Las autoridades recomendaron desde temprano circular con cuidado en senderos y escalinatas. Entre las recomendaciones difundidas por la organización se sugirió subir con precaución al teatro griego, ya que los accesos podían encontrarse resbalosos por el barro acumulado. También se aconsejó utilizar calzado cómodo, llevar abrigo y elementos impermeables como paraguas o pilotos, debido a que durante la noche la temperatura suele descender y podían registrarse lloviznas.

vendimia cerros fiesta nacional de la vendimia Milagros Lostes/MDZ

Otro de los consejos fue llegar con tiempo al predio, para evitar aglomeraciones en los accesos y poder ascender con tranquilidad hacia los distintos sectores del parque.

Además, se pidió paciencia con el tránsito, ya que se implementaron cortes y desvíos en distintas calles del Parque General San Martín para facilitar la circulación durante el evento.

Durante toda la jornada, personal de Seguridad, Defensa Civil y organización del evento estuvo presente en los accesos para orientar al público y asistir ante cualquier inconveniente.