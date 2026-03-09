Vendimia 2026: el Banco Nación celebró un récord en el financiamiento productivo
El Banco Nación impulsa la cadena vitivinícola con niveles que son récord de financiamiento productivo en la Vendimia 2026.
En el inicio de su agenda de actividades en Mendoza, el Banco Nación encabezó un encuentro con referentes del sector productivo de la provincia, que reunió a 225 empresas, junto al gobernador, Alfredo Cornejo y miembros de su gabinete de gobierno.
En el marco del 90° aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia, de la que la entidad es sponsor principal, el Banco anunció un desempeño récord en el financiamiento al complejo vitivinícola, uno de los pilares productivos y exportadores de la región.
El dato que celebró el Banco Nación en la Vendimia
Durante 2025, el Banco otorgó más de $46 mil millones en préstamos con condiciones especiales para el sector, lo que representó un incremento del 448% respecto del año anterior y permitió superar incluso el crecimiento del 300% registrado en 2024.
En lo que va de 2026, además, la entidad colocó $12,5 mil millones a través de la línea de crédito destinada a gastos de cosecha, acarreo de uva y elaboración de productos vitivinícolas, alcanzando a 108 clientes en tan solo 20 días, en línea con el objetivo de seguir ampliando el financiamiento al sector y consolidar un nuevo año de crecimiento récord.
Estos resultados fueron presentados durante un encuentro con empresarios de la región encabezado por el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, junto a miembros del Directorio y el gerente general, Gastón Álvarez.
En ese marco, la entidad también reconoció a empresas clientes por su trayectoria y compromiso con el desarrollo local, la conectividad digital, la sinergia institucional, la movilidad estratégica y el impulso comercial, entre otras categorías. Las firmas distinguidas fueron Arturo Yacopini e Hijos SA, Cooperativa Electrificación Rural Alto Verde y Algarrobo Grande Ltda., Grupo Lorenzo, Granja Benedetti y Empresa Broda.
El Banco también ratificó la vigencia de la línea de financiamiento para gastos de cosecha, acarreo de uva y elaboración de productos vitivinícolas, disponible en pesos y en dólares para micro, pequeñas y medianas empresas del sector. Las condiciones pueden consultarse en el siguiente enlace: https://prensa.bna.com.ar/Vendimia2026
Este desempeño refleja la sostenida demanda de crédito y el acompañamiento del Banco Nación a productores y bodegas en una etapa clave del proceso productivo.