Créditos hipotecarios 2026: el número exacto que te presta Banco Nación si pagás $341.744

Volver a hablar de créditos hipotecarios ya no suena extraño. Desde el repunte que comenzó en 2023, el interés por financiar la vivienda propia volvió a ocupar el centro de la escena. En ese contexto, el Banco Nación mantiene activa su línea hipotecaria con algunos ajustes para 2026 y una apuesta clara por simplificar el acceso.

El esquema continúa atado a la modalidad UVA. Esto significa que el capital se actualiza según la inflación , tomando como referencia el índice oficial que publica el Banco Central de la República Argentina. Las cuotas se pagan todos los meses y se calculan bajo el sistema francés. Al comienzo, la mayor parte del pago corresponde a intereses y, con el paso de los años, crece la porción destinada a cancelar capital.

El monto máximo disponible ronda los 390 millones de pesos. Sin embargo, el banco no cubre la totalidad del valor de la propiedad: financia hasta el 75%. Esto obliga al comprador a contar con un ahorro previo para completar la operación.

Uno de los filtros más importantes es la relación entre ingresos y cuota. El compromiso mensual no debe superar aproximadamente entre el 30% y el 35% del ingreso demostrable. También se analizan la estabilidad laboral, la antigüedad en el empleo y el historial crediticio. El comportamiento previo frente a deudas puede inclinar la balanza a favor o en contra.

Un dato que amplía el alcance del préstamo es que no se exige ser cliente previo de la entidad para iniciar el trámite. Las condiciones para nuevos solicitantes son similares, lo que abre la puerta a un universo más amplio de interesados.

Los créditos hipotecarios del Banco Nación son una gran opción para acceder a una vivienda propia.

Trámite online y respuesta en menos de un día

Otra novedad relevante es la digitalización del proceso. Después de la consulta inicial, los pasos siguientes se realizan en línea mediante la plataforma +Hogares. Para avanzar es necesario tener una cuenta en el banco.

La carga de documentación, la validación de datos y la recepción de la propuesta se gestionan desde el celular o la computadora. Según la entidad, la oferta concreta puede llegar en menos de 24 horas si la información presentada es correcta. Esto reduce tiempos y evita traslados innecesarios.

Además, cualquier persona puede simular gratuitamente cuánto pagaría por mes antes de iniciar formalmente la solicitud. Esa herramienta se volvió clave para quienes quieren analizar con calma el impacto de la cuota en el presupuesto familiar.

El número que todos quieren saber

En marzo de 2026, una simulación concreta arroja un dato claro: si se solicitan 57 millones de pesos a 30 años, la primera cuota estimada es de $341.744. Ese valor corresponde al inicio del plan y luego se ajusta según la evolución de la UVA.

Prever cuánto se pagará en total durante tres décadas es complejo, ya que depende de la inflación futura. Sin embargo, conocer el monto inicial permite dimensionar el esfuerzo mensual y evaluar si el crédito es viable.

El renovado esquema del Banco Nación combina montos elevados, financiamiento parcial del inmueble y un proceso más ágil. Para quienes proyectan comprar una vivienda, el punto de partida es simple: calcular cuánto pueden pagar cada mes y, desde allí, definir el préstamo que mejor se ajuste a su realidad.