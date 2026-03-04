Fiesta de la Vendimia: cómo acceder a reintegros de hasta $40.000 con Banco Nación

La cuenta regresiva para la Fiesta Nacional de la Vendimia ya comenzó y, como cada año, el movimiento económico se dispara en toda la provincia. En ese contexto, el Banco Nación activó una serie de promociones pensadas para quienes planean recorrer bodegas, salir a comer o disfrutar de espectáculos.

Los beneficios estarán vigentes del 6 al 15 de marzo de 2026 y alcanzan distintos rubros vinculados al turismo y la producción regional. La propuesta apunta a compras presenciales en comercios adheridos y ofrece reintegros atractivos, además de financiación en cuotas sin interés con tarjetas seleccionadas de la entidad. El ahorro varía según el sector, pero en algunos casos puede llegar hasta los $40.000 por operación. Una oportunidad concreta para quienes buscan disfrutar de la celebración sin desbordar el presupuesto.

Uno de los focos principales está puesto en las bodegas mendocinas. Allí se aplicará un 20% de reintegro y la posibilidad de abonar en hasta tres cuotas sin interés con tarjetas Visa Platinum o Signature y Mastercard Platinum o Black emitidas por la entidad. El límite de devolución es de $40.000 por cada compra.

La promoción es válida únicamente en Mendoza y requiere pagar a través de la billetera digital del banco integrada con MODO. El monto ahorrado se acreditará como ajuste en el resumen de la tarjeta donde figure el consumo, o bien en los dos cierres siguientes. La financiación contempla tasa nominal anual, tasa efectiva anual y costo financiero total en 0%, lo que implica que el cliente no paga interés por el plan en cuotas.

La experiencia vendimial no se limita al vino. Restaurantes y espacios gastronómicos también forman parte del programa . En el llamado “camino gastronómico” habrá reintegros con un tope de $10.000 por compra, siempre que el pago se realice de manera presencial mediante el sistema BNA+ y escaneando el código QR de MODO con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del banco.

A esto se suma el beneficio para productos regionales, otro clásico de la temporada. En este caso, el descuento es del 20% y se puede financiar en tres pagos sin interés. El límite mensual es de $20.000 por tarjeta. La operatoria exige utilizar tarjetas del banco a través de BNA+ en comercios adheridos que cuenten con terminales o QR de +Pagos Nación. Al igual que en las bodegas, el reintegro se verá reflejado en el resumen de la tarjeta en los cierres posteriores.

Bodegas-Recorrido-en-bicicleta-por-bodegas-1200x675 Archivo MDZ

Entretenimiento y hotelería para completar la experiencia

El esquema se amplía al rubro entretenimiento, clave durante los días de festejos. Para espectáculos y actividades recreativas en Mendoza habrá devoluciones con un máximo de $8.000 por operación, abonando con tarjetas de crédito del banco en locales adheridos. También aquí el reintegro impactará en el resumen de cuenta.

En cuanto a hotelería y hostería, los beneficios rigen en todo el territorio argentino para pagos con tarjetas Visa y Mastercard del Banco Nación en establecimientos participantes. La financiación mantiene condiciones de costo financiero total en 0%, dentro de la cartera de consumo.

Desde la entidad recuerdan que no asumen responsabilidad por la calidad de los productos o servicios adquiridos y que los beneficios aplican exclusivamente a operaciones presenciales bajo las condiciones informadas. Con esta batería de incentivos, el banco busca acompañar uno de los eventos más emblemáticos de Mendoza y potenciar el movimiento turístico en días donde la provincia se convierte en el centro de todas las miradas.