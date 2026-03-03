¿Participaste del concurso "La Vendimia se comparte"? ¡Revisá si sos el ganador!

En MDZ realizamos el sorteo de “La vendimia se comparte” y ya conocemos al ganador de la experiencia vendimial para dos personas.

El concurso de MDZ invita a participar por premios vinculados a la Fiesta Nacional de la Vendimia, una de las celebraciones más importantes del país.

En MDZ ya realizamos el sorteo de nuestro concurso “La vendimia se comparte” y tenemos ganadora. Después de semanas de participación y de miles de lectores que completaron la trivia y el formulario, finalmente se definió quién vivirá la Fiesta Nacional de la Vendimia desde adentro.

Quién ganó “La vendimia se comparte” Esta vez, la afortunada ganadora es Adriana María del Rosario Sambrizzi Alós de Mendoza (con DNI finalizado en 455). El sorteo se llevó a cabo el 3 de marzo entre todos los participantes que completaron correctamente sus datos y respondieron la trivia.

A la ganadora le decimos que pronto nos comunicaremos con ella para coordinar la entrega de sus premios. Y al resto de los participantes: ¡No se desanimen! Pronto realizaremos nuevos sorteos para que tengan más oportunidades de participar, divertirse y ganar increíbles premios. Para no perdértelos, seguí a MDZ.

El éxito del concurso “La vendimia se comparte” no solo demostró el entusiasmo de nuestros lectores por las festividades, sino también el compromiso de MDZ en crear propuestas que los conecten con momentos únicos. Nos llena de alegría saber que miles de personas se sumaron a esta divertida iniciativa, demostrando sus conocimientos y su pasión por la Vendimia.

Qué incluye el premio La propuesta fue pensada para que el ganador pueda disfrutar de una experiencia vendimial completa en Mendoza, en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia.