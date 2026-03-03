Cómo será el recorrido de la Vía Blanca y el Carrusel de esta Vendimia 2026

La Vendimia 2026 ya empieza a tomar forma en las calles de la Ciudad de Mendoza. La Subsecretaría de Cultura de la Provincia confirmó los recorridos oficiales que realizarán la Vía Blanca y el Carrusel durante el primer fin de semana de marzo.

Ambos desfiles volverán a convocar a miles de mendocinos y turistas en el centro. Participarán carros vendimiales, agrupaciones gauchas, murgas, caporales y distintas colectividades que aportan identidad y color a la fiesta.

Con acceso libre, la Vía Blanca y el Carrusel volverán a mostrar la identidad de cada departamento en pleno corazón de Ciudad.

El viernes 6 de marzo, desde las 21, se realizará la Vía Blanca de las Reinas. Las calles céntricas se convertirán en un gran escenario al aire libre para recibir a las 18 representantes departamentales.

Cada candidata desfilará en su carro alegórico, especialmente diseñado y ornamentado para reflejar la identidad de su departamento. Será una noche pensada para el encuentro con el público y la celebración en familia.

El recorrido comenzará en la intersección de San Martín y José Vicente Zapata. Desde allí avanzará hacia el norte por San Martín hasta Las Heras, luego girará por Chile, continuará por Sarmiento y subirá hacia el oeste para desconcentrar en Belgrano.

Sábado 7 de marzo: el tradicional Carrusel

Vía blanca El centro mendocino será escenario de Vía Blanca y Carrusel con trazados oficiales anunciados por Cultura. Prensa Gobierno de Mendoza

El sábado 7 de marzo, desde las 9, será el turno del Carrusel, una de las celebraciones más populares de la Vendimia. A las reinas se sumarán centros tradicionalistas, colectividades, caporales, murgas e instituciones.

Se trata de un desfile multitudinario que expresa el espíritu participativo de la fiesta. La propuesta combina tradición, música y cultura en movimiento por el corazón de la capital.

El Carrusel partirá desde los Portones del Parque General San Martín. Avanzará hacia el este por Emilio Civit hasta llegar a Plaza Independencia, luego doblará hacia el norte por Chile, continuará por Las Heras y bajará por San Martín hasta Colón, donde se realizará la desconcentración.

El orden de los carros departamentales

LA7_1379 El 6 y 7 de marzo, la capital mendocina volverá a llenarse de carros, reinas y agrupaciones en los tradicionales desfiles vendimiales. Prensa Gobierno de Mendoza

La organización también confirmó el orden en el que desfilarán los departamentos durante 2026. Este esquema marca la ubicación de cada carro en ambos eventos.

El listado comenzará con Guaymallén y continuará con San Rafael y Luján de Cuyo. Luego seguirán Tupungato, Godoy Cruz, San Martín y General Alvear.

Completarán el recorrido La Paz, Junín, Tunuyán, Ciudad de Mendoza, San Carlos, Malargüe, Lavalle, Las Heras, Maipú, Rivadavia y Santa Rosa.

Con recorridos ya definidos y fechas confirmadas, Mendoza empieza a palpitar otro fin de semana histórico. La Vendimia volverá a salir a la calle para mostrar su identidad y su tradición ante miles de personas.