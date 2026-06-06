Cursos gratis para jubilados: el Gobierno abrió la inscripción y así podés anotarte online

El Ministerio de Capital Humano lanzó una nueva serie de cursos v irtuales y gratuitas destinadas exclusivamente a jubilados de todo el país. La iniciativa busca impulsar la inclusión digital y brindar herramientas útiles para la vida cotidiana, con clases online accesibles desde el celular, la tablet o la computadora.

La propuesta forma parte de la plataforma “Formando Capital Humano”, donde los adultos mayores pueden acceder a talleres prácticos sin necesidad de contar con experiencia previa. Los contenidos fueron diseñados para facilitar el uso de la tecnología, mejorar la autonomía y acompañar a los jubilados en trámites y actividades digitales cada vez más frecuentes.

Además, el programa ofrece soporte técnico para asistir a quienes tengan dificultades durante la cursada. Gracias a su modalidad 100% virtual, las capacitaciones pueden realizarse desde cualquier punto de Argentina y en horarios flexibles.

Jubilados: cuáles son los cursos virtuales gratuitos disponibles

La oferta educativa incluye talleres vinculados con tecnología, economía doméstica y herramientas digitales de uso diario. Entre las capacitaciones más destacadas aparecen:

Introducción a la Inteligencia Artificial Generativa.

Uso avanzado del celular y seguridad digital.

Billeteras virtuales y pagos electrónicos.

Organización de la economía familiar.

WhatsApp Business y Facebook para emprendedores.

Introducción a la Lengua de Señas Argentina (LSA).

Uno de los cursos más consultados es el de billeteras virtuales, pensado para enseñar cómo hacer transferencias, pagar servicios y evitar estafas online. También se destacan las propuestas orientadas a quienes tienen emprendimientos y buscan promocionarlos en redes sociales.

Cómo anotarse a los cursos gratis para jubilados

La inscripción se realiza de manera online a través de la plataforma oficial de “Formando Capital Humano”. El trámite es gratuito y no requiere intermediarios.

Paso a paso para registrarse

Ingresar al portal oficial de formación y crear un usuario.

Completar los datos personales, como DNI, CUIL y correo electrónico.

Explorar el catálogo de cursos disponibles para adultos mayores.

Seleccionar la capacitación elegida y confirmar la inscripción.

Una vez finalizado el proceso, el sistema enviará un correo electrónico con los datos de acceso al aula virtual para comenzar las clases.

Qué otros materiales gratuitos ofrece la plataforma

Además de los cursos virtuales, el portal cuenta con material descargable gratuito para jubilados. Allí pueden encontrarse guías prácticas y tutoriales sobre distintos temas tecnológicos y cotidianos.

Entre los recursos disponibles hay manuales para usar Google Maps, instructivos para generar claves PIN en cajeros automáticos, tutoriales de Home Banking y consejos de seguridad para prevenir fraudes digitales y accidentes domésticos.