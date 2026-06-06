El pronóstico para este sábado en Mendoza: se esperan lluvias, neblina y nevadas
Un sábado mayormente nublado en Mendoza, con lluvias y lloviznas que alcanzarán las áreas productivas y nevadas en la alta montaña.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un sábado marcado por condiciones climáticas inestables en todo Mendoza. Se prevé una jornada mayormente nublada con la presencia de lluvias y lloviznas que afectarán directamente a las zonas productivas mendocinas, sumado a un temporal de nieve que afectará los sectores de alta montaña.
Según el pronóstico, el termómetro oscilará entre una temperatura mínima de 8°C y una máxima que apenas llegará a los 14°C. Además, se esperan nevadas en la cordillera, por lo que se recomienda precaución en las zonas de alta montaña. El SMN anticipa también neblina en gran parte de la ciudad y otros departamentos de Mendoza.
Pronóstico extendido: cómo estará el domingo
Para el domingo 7 de junio se anticipa una jornada que continuará mayormente nublada, aunque con una leve mejoría en las condiciones generales hacia la tarde y la noche. Los registros térmicos mostrarán una temperatura mínima de 10°C y una máxima que volverá a tocar los 14°C, ya sin probabilidades significativas de lluvias en los oasis.