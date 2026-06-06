El pronóstico para este sábado en Mendoza: se esperan lluvias, neblina y nevadas

Un sábado mayormente nublado en Mendoza, con lluvias y lloviznas que alcanzarán las áreas productivas y nevadas en la alta montaña.

El SMN anticipa una jornada de sábado muy nublada en Mendoza, con presencia de neblina en la ciudad y lluvias en los oasis.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un sábado marcado por condiciones climáticas inestables en todo Mendoza. Se prevé una jornada mayormente nublada con la presencia de lluvias y lloviznas que afectarán directamente a las zonas productivas mendocinas, sumado a un temporal de nieve que afectará los sectores de alta montaña.

Según el pronóstico, el termómetro oscilará entre una temperatura mínima de 8°C y una máxima que apenas llegará a los 14°C. Además, se esperan nevadas en la cordillera, por lo que se recomienda precaución en las zonas de alta montaña. El SMN anticipa también neblina en gran parte de la ciudad y otros departamentos de Mendoza.

mendoza nevadas tiempo frio (2).JPG Las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante el sábado, con mejoras paulatinas hacia el domingo. ALF PONCE / MDZ