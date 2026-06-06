Día Mundial de los Senderos: tres cerros de Mendoza para recorrer el finde

Cada 6 de junio se celebra el Día Mundial de los Senderos , una fecha que invita a valorar los caminos que permiten descubrir paisajes naturales, conectar con el entorno y realizar actividad física al aire libre. La jornada también busca concientizar sobre la importancia de conservar estos espacios y promover un uso responsable de los ambientes naturales.

En los últimos años, el senderismo se consolidó como una de las actividades recreativas más elegidas por quienes buscan escapar de la rutina y disfrutar de la montaña. Además de los beneficios físicos asociados a la caminata, diversos estudios destacan su aporte al bienestar emocional, ya que ayuda a reducir los niveles de estrés y favorece la conexión con la naturaleza.

Mendoza cuenta con una amplia variedad de senderos y cerros para todos los niveles de experiencia. Desde recorridos aptos para principiantes hasta desafíos de mayor exigencia física, la provincia ofrece escenarios privilegiados para celebrar esta fecha.

Ubicado en las cercanías del dique Potrerillos, el Cerro Cocodrilo es uno de los recorridos más accesibles para quienes desean iniciarse en el trekking o realizar una salida familiar.

El sendero presenta una dificultad baja y permite alcanzar la cumbre en una caminata que suele demandar entre una hora y media y dos horas entre ascenso y descenso. A medida que se gana altura, el paisaje ofrece vistas panorámicas del embalse y de las montañas que rodean el valle.

Además de su facilidad de acceso, uno de los principales atractivos del lugar es la posibilidad de observar cóndores sobrevolando la zona, especialmente durante las horas de mayor actividad térmica.

Cerro Nahuel: una experiencia para quienes buscan un mayor desafío

Con una altura cercana a los 2.200 metros sobre el nivel del mar, el Cerro Nahuel se presenta como una alternativa para senderistas con algo más de experiencia o una condición física adecuada para afrontar recorridos de mayor duración.

El acceso se encuentra después del túnel que conduce al dique Potrerillos, en las inmediaciones del conocido puente amarillo. Desde allí comienza un ascenso que atraviesa sectores de cauces secos y pendientes pronunciadas.

El recorrido completo puede extenderse hasta cinco horas, dependiendo del ritmo de marcha y las pausas realizadas durante el trayecto. La recompensa llega en la cumbre, donde es posible obtener una vista privilegiada de Potrerillos, el Cordón del Plata y buena parte de la precordillera mendocina.

cerro arco.JPG Cerro Arco, en Las Heras. ALF PONCE / MDZ

Cerro Arco: el clásico del Gran Mendoza

El Cerro Arco es uno de los destinos de montaña más visitados del área metropolitana. Ubicado en Las Heras, se ha convertido en una opción habitual para deportistas, senderistas y personas que buscan una actividad al aire libre sin alejarse demasiado de la ciudad.

La caminata hasta la cima implica recorrer aproximadamente 4,5 kilómetros con un desnivel de más de 500 metros. Si bien no requiere conocimientos técnicos de montañismo, demanda cierto esfuerzo físico y una marcha constante.

El tiempo estimado para completar el recorrido suele oscilar entre dos y tres horas. Desde la cumbre se obtienen vistas panorámicas del Gran Mendoza y de los principales cordones montañosos de la región.

Recomendaciones antes de salir a la montaña

Antes de emprender cualquier recorrido es fundamental consultar el pronóstico meteorológico y las condiciones de la zona. En la montaña, los cambios de tiempo pueden producirse en pocas horas y modificar significativamente las condiciones del sendero.

También se recomienda llevar agua suficiente para toda la actividad, comida de marcha, ropa de abrigo, protector solar (aún en invierno) y calzado adecuado para terrenos irregulares. Aunque se trate de recorridos cortos, es aconsejable incluir una linterna o frontal en la mochila, especialmente durante los meses de otoño e invierno, cuando las horas de luz son más reducidas.

Otra medida importante es informar a un familiar o amigo cuál será el recorrido elegido, el horario estimado de regreso y la zona por la que se ingresará. Este dato puede resultar clave ante cualquier eventualidad.

Los especialistas también recomiendan mantenerse siempre dentro de los senderos señalizados, evitar dejar residuos y respetar la flora y la fauna del lugar, contribuyendo así a la conservación de estos espacios naturales que cada año son recorridos por miles de mendocinos y turistas.