Los rincones de Mendoza que parecen europeos y se volvieron furor para las fotos

Hay lugares de Mendoza donde el tiempo parece ir más lento. Calles rodeadas de árboles enormes, cafeterías con mesas en la vereda, arquitectura antigua cubierta por hojas otoñales y paisajes que mezclan montaña, viñedos y silencio. En tiempos donde viajar también significa buscar escenarios para fotografiar y compartir en redes sociales, varios rincones mendocinos comenzaron a despertar una comparación recurrente: “parece Europa”.

La frase se repite en Instagram, TikTok y posteos turísticos. Y aunque Mendoza conserva una identidad completamente propia , hay sectores de la provincia cuya estética, ritmo y paisaje recuerdan inevitablemente a pequeñas ciudades italianas, pueblos franceses o destinos alpinos.

El fenómeno creció en paralelo al auge del turismo experiencial y de la cultura visual. Ya no alcanza solamente con recorrer un lugar: también importa cómo se vive, cómo se fotografía y qué sensación transmite.

Postal de Finca Adalgisa, un hotel boutique escondido en pleno “Chacras de Coria”, Mendoza. Foto: @fincaadalgisa en Instagram.

Entre los lugares más mencionados aparece Chacras de Coria. Sus calles tranquilas, las acequias, las casas bajas y los cafés boutique construyeron una identidad que muchos asocian con pequeños pueblos europeos.

La experiencia cambia especialmente durante el otoño, cuando las hojas secas cubren las veredas y el paisaje adquiere tonos cobrizos que recuerdan a ciertas postales del norte italiano o del sur de Francia.

En los últimos años, además, el crecimiento de cafeterías de especialidad, wine bars y restaurantes de diseño terminó de consolidar esa atmósfera relajada y sofisticada que atrae tanto a mendocinos como a turistas.

Pistacho Club Así se veían las cabañas de @pistacho_club con la nevada de junio de 2025. Video de @pistacho_club en Instagram

Las bodegas que hicieron de Mendoza una especie de Toscana argentina

Otra de las imágenes más repetidas aparece en el Valle de Uco y en distintas bodegas de Luján de Cuyo. Viñedos interminables, arquitectura de piedra, montañas nevadas y experiencias gastronómicas al aire libre construyen escenarios que inevitablemente remiten a la Toscana italiana.

andeluna Andeluna Winery Lodge, en el corazón del Valle de Uco. Foto: @bodegaandeluna en Instagram.

Bodegas como Salentein, Andeluna, Susana Balbo o Clos de los Siete se convirtieron en puntos elegidos no solo por el vino, sino también por su estética.

Muchas personas llegan buscando una degustación y terminan dedicando gran parte de la visita a recorrer jardines, terrazas y galerías pensadas para contemplar el paisaje.

Susana Balbo y su hijo, José Lovaglio Susana Balbo y su hijo, José Lovaglio, disfrutando de los viñedos que pertenecen a la empresa familiar. Foto: @susanabalbowines en Instagram.

La Ciudad y los cafés “europeos”

En Ciudad de Mendoza, especialmente en sectores de la Quinta Sección, también comenzó a instalarse una estética muy vinculada a las capitales europeas.

Brunchs extensos, bicicletas apoyadas junto a árboles antiguos y cafeterías minimalistas transformaron algunas calles en escenarios frecuentes para fotografías y contenido en redes sociales.

En varios rincones de la Ciudad de Mendoza, durante ciertas épocas del año, el túnel natural de los árboles y las casonas antiguas generan una postal que muchos comparan con sitios franceses o barrios residenciales de Madrid.

carlos alonso masión stoppel Museo Carlos Alonso - Mansión Stoppel (Av. Emilio Civit 348, Ciudad de Mendoza).

Potrerillos y Cacheuta: paisajes mendocinos con aire alpino

Más cerca de la montaña, Potrerillos y Cacheuta construyen otro tipo de comparación: la de los destinos alpinos europeos.

El frío, las cabañas y el contraste entre montaña y lago convierten a estos lugares en algunos de los más fotografiados durante el invierno.

En redes sociales abundan imágenes de fogones, mantas, chocolate caliente y paisajes nevados que remiten a pequeñas villas de Austria o Suiza, aunque con identidad mendocina.

Tunel cacheuta-potrerillos, foto @nicolas_kenneth Potrerillos. Foto de foto @nicolas_kenneth en Instagram.

La nueva forma de recorrer Mendoza

Especialistas en turismo y tendencias coinciden en que las redes sociales modificaron la manera en que las personas eligen destinos y experiencias.

Hoy, la estética del lugar pesa tanto como la actividad misma. La luz natural, la arquitectura, la vegetación y el diseño se transformaron en parte central de la experiencia.

En Mendoza, esa combinación encontró terreno fértil: una provincia donde el vino, la montaña, los árboles y la vida al aire libre conviven con escenarios visualmente impactantes.

Y aunque ningún rincón mendocino necesita parecerse a Europa para tener encanto propio, hay ciertos lugares donde, por un instante, la sensación de estar lejos aparece inevitablemente.