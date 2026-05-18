Mendoza arranca la semana con heladas parciales y una tarde más agradable

La mínima será baja otra vez en Mendoza este lunes, aunque con el correr de las horas la temperatura irá en ascenso y dejará una tarde menos fría.

Mendoza comenzará la semana con una mañana bien fría, marcada por heladas parciales y por un cielo con poca nubosidad. El dato a tener en cuenta volverá a estar en las primeras horas del día, cuando el frío se hará sentir con fuerza en distintos puntos de la provincia.

La máxima será de 17° y la mínima de 3°. Con el paso de las horas, la temperatura irá en ascenso y dejará una tarde algo más agradable, dentro de un lunes estable y sin grandes sobresaltos. En la cordillera, además, también se espera poca nubosidad. El pronóstico general para Mendoza muestra un lunes frío al amanecer y más templado hacia la tarde.

frio,pronostico,heladas,invierno.jpg El pronóstico adelanta que Mendoza tendrá una semana fría. MILAGROS LOSTES - MDZ