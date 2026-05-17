Mendoza ya tiene vuelos directos al Caribe: a qué destino y cuáles son las frecuencias
El primer vuelo desde el Caribe aterrizó en Mendoza durante las primeras horas de este domingo, marcando el inicio de una nueva ruta aérea.
Oficialmente, Mendoza ya cuenta con una ruta aérea directa con República Dominicana. Este domingo17 de mayo arribó al aeropuerto El Plumerillo el primer vuelo directo proveniente de Punta Cana, lo que marcó un hito en la conectividad internacional de la provincia.
En el marco del crecimiento que la provincia viene mostrando en materia de conectividad internacional, la aerolínea Arjet comenzó a operara de manera regular en Mendoza. Cabe destacar que la compañía ya tenía entre sus destinos otras dos localidades argentinas, Buenos Aires y Córdoba, y en junio sumará una cuarta, Rosario.
Según detallaron desde la empresa, el vuelo que inauguró la ruta despegó desde República Dominicana a las 18:02 hora local del sábado 16 de mayo y aterrizó en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo a las 2:25 de este domingo 17. El tramo se realizó con una aeronave Boeing 737 MAX 8.
Las frecuencias de la ruta que conecta Mendoza y Punta Cana
En lo que queda de mayo, Arjet contará con tres frecuencias semanales, los días miércoles, sábados y domingos. A partir de junio, uno de los períodos de mayor demanda turística hacia el Caribe, sumarán un cuarto servicio los días lunes.
Hace algunas semanas, en diálogo con MDZ, José Gregorio Cabrera Cuello, vicepresidente de Comunicaciones y Relaciones Públicas en Arajet, había expresado que "el mendocino es un mercado con muchísimo potencial". En esa línea, aseguró que desde la compañía estaban "seguros de que Mendoza tiene todo lo que el dominicano anda buscando. Tiene vino, buena comida, buen clima, buena cultura. Es un llamativo importantísimo para el mercado dominicano. Los dominicanos van a empezar a visitar Mendoza y muchos otros también usarán a la República Dominicana como punto de conexión para llegar a Mendoza".