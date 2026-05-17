Mendoza ya tiene vuelos directos al Caribe: a qué destino y cuáles son las frecuencias

El primer vuelo desde el Caribe aterrizó en Mendoza durante las primeras horas de este domingo, marcando el inicio de una nueva ruta aérea.

Oficialmente, Mendoza ya cuenta con una ruta aérea directa con República Dominicana. Este domingo17 de mayo arribó al aeropuerto El Plumerillo el primer vuelo directo proveniente de Punta Cana, lo que marcó un hito en la conectividad internacional de la provincia.

En el marco del crecimiento que la provincia viene mostrando en materia de conectividad internacional, la aerolínea Arjet comenzó a operara de manera regular en Mendoza. Cabe destacar que la compañía ya tenía entre sus destinos otras dos localidades argentinas, Buenos Aires y Córdoba, y en junio sumará una cuarta, Rosario.

aeropuerto paro nacional aeropuerto francisco gabrielli el plumerillo Desde El Plumerillo ya se puede viajar de manera directa a Punta Cana. Maru Mena/MDZ

Según detallaron desde la empresa, el vuelo que inauguró la ruta despegó desde República Dominicana a las 18:02 hora local del sábado 16 de mayo y aterrizó en el Aeropuerto Internacional El Plumerillo a las 2:25 de este domingo 17. El tramo se realizó con una aeronave Boeing 737 MAX 8.

Las frecuencias de la ruta que conecta Mendoza y Punta Cana En lo que queda de mayo, Arjet contará con tres frecuencias semanales, los días miércoles, sábados y domingos. A partir de junio, uno de los períodos de mayor demanda turística hacia el Caribe, sumarán un cuarto servicio los días lunes.