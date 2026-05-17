Mendoza tendrá un domingo más despejado y con heladas por la mañana
Después de un sábado gris, Mendoza empezará a mostrar mejoras este domingo, con nieblas matinales, heladas y una tarde algo más agradable.
Después de un sábado bien nublado, Mendoza tendrá este domingo una mejora en el estado del tiempo. La jornada arrancará con mucho frío, heladas y presencia de nieblas y neblinas matinales, pero con el correr de las horas la nubosidad irá en disminución y el cielo empezará a despejarse en distintos puntos de la provincia. La tendencia general también apunta a una mejora respecto del sábado.
La máxima será de 15° y la mínima de 0°. El dato más marcado del día volverá a estar en las primeras horas, cuando el frío se hará sentir con fuerza. Ya durante la tarde, en cambio, la temperatura mostrará un leve repunte dentro de un domingo de perfil bien otoñal. En la cordillera también se espera una mejora de las condiciones.
Mejora del tiempo en Mendoza
Para el lunes, el pronóstico anticipa una continuidad de este escenario más estable. Se espera poca nubosidad, heladas y otro ascenso de la temperatura, con una máxima de 17° y una mínima de 2°, dentro de un arranque de semana sin sobresaltos y con mejores condiciones generales en Mendoza. El pronóstico general disponible también muestra un lunes más estable y algo más templado que el domingo.