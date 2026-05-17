Mendoza tendrá un domingo más despejado y con heladas por la mañana

Después de un sábado bien nublado, Mendoza tendrá este domingo una mejora en el estado del tiempo. La jornada arrancará con mucho frío, heladas y presencia de nieblas y neblinas matinales, pero con el correr de las horas la nubosidad irá en disminución y el cielo empezará a despejarse en distintos puntos de la provincia. La tendencia general también apunta a una mejora respecto del sábado.

La máxima será de 15° y la mínima de 0°. El dato más marcado del día volverá a estar en las primeras horas, cuando el frío se hará sentir con fuerza. Ya durante la tarde, en cambio, la temperatura mostrará un leve repunte dentro de un domingo de perfil bien otoñal. En la cordillera también se espera una mejora de las condiciones.

image El pronóstico para Mendoza.