Sigue el frío en Mendoza: tras un sábado marcado por nevadas aisladas, así estará el domingo

Luego de un sábado marcado por el ingreso de un frente frío , lluvias aisladas en el llano y nevadas en alta montaña, Mendoza tendrá este domingo 17 de mayo una jornada con condiciones más estables, aunque con temperaturas bajas y cielo parcialmente nublado.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima rondará entre los 2 y 4 grados, mientras que la máxima alcanzaría entre 12 y 14 grados, por lo que -en ese sentido- las condiciones se mantendrían similares a las de este sábado, aunque con una leve mejora por la ausencia de precipitaciones.

Durante las primeras horas del día se espera viento leve del sector sur y una sensación térmica baja, especialmente en zonas del Gran Mendoza y el Valle de Uco. Hacia la tarde, las condiciones mejorarían con nubosidad variable y sin probabilidad significativa de lluvias.

Tras un sábado con inestabilidad y nevadas en varios sectores del territorio provincial, el domingo se perfila como una jornada más tranquila, pero todavía con temperaturas bajas.