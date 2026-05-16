Sigue el frío en Mendoza: tras un sábado marcado por nevadas aisladas, así estará el domingo
Luego de un sábado marcado por nevadas en la cordillera, el Valle de Uco, el sur provincial, el pronóstico anticipa que el frio continuará durante el domingo.
Luego de un sábado marcado por el ingreso de un frente frío, lluvias aisladas en el llano y nevadas en alta montaña, Mendoza tendrá este domingo 17 de mayo una jornada con condiciones más estables, aunque con temperaturas bajas y cielo parcialmente nublado.
Cómo estará el tiempo este domingo
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima rondará entre los 2 y 4 grados, mientras que la máxima alcanzaría entre 12 y 14 grados, por lo que -en ese sentido- las condiciones se mantendrían similares a las de este sábado, aunque con una leve mejora por la ausencia de precipitaciones.
Durante las primeras horas del día se espera viento leve del sector sur y una sensación térmica baja, especialmente en zonas del Gran Mendoza y el Valle de Uco. Hacia la tarde, las condiciones mejorarían con nubosidad variable y sin probabilidad significativa de lluvias.
Tras un sábado con inestabilidad y nevadas en varios sectores del territorio provincial, el domingo se perfila como una jornada más tranquila, pero todavía con temperaturas bajas.