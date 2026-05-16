Las postales de una nevada histórica en Mendoza: el Manzano, la cordillera y el sur se vistieron de blanco
Una intensa nevada sorprendió a mendocinos de varias zonas del territorio provincial. El Manzano Histórico, Vallecitos y Los Molles fueron algunos de los sitios que se vistieron de blanco
Tal como estaba previsto, este sábado se registró una histórica nevada en varias zonas de Mendoza, hecho que muchos festejaron por lo inusual del fenómeno en esta época del año. Entre los sitios en donde hubo mayor acumulación de nieve se encuentra el Manzano Histórico, además de Vallecitos o el complejo Los Molles, en Malargüe.
Las postales que dejó la histórica nevada
El inusual fenómeno meteorológico provocó que varios paisajes cambiaran por completo debido a la acumulación de nieve. Esto quedó registrado en varias fotos y videos tomadas por ciudadanos que rápidamente las compartieron en redes.