Presenta:

Sociedad

|

nevada

Las postales de una nevada histórica en Mendoza: el Manzano, la cordillera y el sur se vistieron de blanco

Una intensa nevada sorprendió a mendocinos de varias zonas del territorio provincial. El Manzano Histórico, Vallecitos y Los Molles fueron algunos de los sitios que se vistieron de blanco

MDZ Sociedad

El Manzano Histórico se vistió de blanco tras las nevadas.

El Manzano Histórico se vistió de blanco tras las nevadas.

@belubalunek

Tal como estaba previsto, este sábado se registró una histórica nevada en varias zonas de Mendoza, hecho que muchos festejaron por lo inusual del fenómeno en esta época del año. Entre los sitios en donde hubo mayor acumulación de nieve se encuentra el Manzano Histórico, además de Vallecitos o el complejo Los Molles, en Malargüe.

Las postales que dejó la histórica nevada

El inusual fenómeno meteorológico provocó que varios paisajes cambiaran por completo debido a la acumulación de nieve. Esto quedó registrado en varias fotos y videos tomadas por ciudadanos que rápidamente las compartieron en redes.

Nevada en el Manzano histórico
Nevadas en el Manzano Histórico 16 de mayo
Nevada en el Manzano Histórico en mayo 2
Este s&aacute;bado se registr&oacute; una intensa nevada en el Manzano Hist&oacute;rico.

Este sábado se registró una intensa nevada en el Manzano Histórico.

Nevada en el Manzano Histórico en mayo 4
La Plaza de los artesanos se engalan&oacute; tras las la intensa nevada.

La Plaza de los artesanos se engalanó tras las la intensa nevada.

Nevada en el Manzano Histórico en mayo
El Valle de Uco, y principalmente el Manzano Hist&oacute;rico, fue una de las zonas donde la nieve cay&oacute; con mayor intensidad.

El Valle de Uco, y principalmente el Manzano Histórico, fue una de las zonas donde la nieve cayó con mayor intensidad.

Nieve en el Manzano Histórico

Intensa nevada en el Manzano Histórico, Tunuyán.

En Vallecitos también nevó

Nieve en el refugio ski montaña de Vallecitos

Nieve en Vallecitos 16 de mayo

Nieve en Vallecitos (mayo de 2026)

vallecitos 3
Muchos mendocinos quedaron admirados por la belleza de Vallecitos.

Muchos mendocinos quedaron admirados por la belleza de Vallecitos.

Los Molles y un paisaje blanco

valle de los Molles

Archivado en

Notas Relacionadas