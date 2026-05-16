Las postales de una nevada histórica en Mendoza: el Manzano, la cordillera y el sur se vistieron de blanco

Tal como estaba previsto, este sábado se registró una histórica nevada en varias zonas de Mendoza, hecho que muchos festejaron por lo inusual del fenómeno en esta época del año. Entre los sitios en donde hubo mayor acumulación de nieve se encuentra el Manzano Histórico, además de Vallecitos o el complejo Los Molles, en Malargüe.