La nieve llegó con fuerza al Manzano Histórico

En una jornada con mucho frío y precipitaciones, la nieve se hace presente en el Manzano Histórico de Tunuyán.

A lo largo de la semana, el pronóstico para este sábado marcaba un fuerte descenso de la temperatura con posibilidades de caída de nieve en algunos sectores de la provincia. En las primeras horas de la mañana, el Manzano Histórico en Tunuyán amaneció cubierto de nieve y con temperaturas bajo cero.

Así nieva en el Manzano Histórico Nieve en el Manzano Histórico Intensa nevada en el Manzano Histórico, Tunuyán. Osvaldo Valle

El frío se hace presente en Mendoza y el último reporte de la OVM establece que se mantiene la alerta amarilla por posible caída de nieve en el llano. A su vez, informaron que la máxima para el día de hoy alcanzaría los 9° y la mínima llegaría a los 3°.