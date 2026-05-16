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La nieve llegó con fuerza al Manzano Histórico

En una jornada con mucho frío y precipitaciones, la nieve se hace presente en el Manzano Histórico de Tunuyán.

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Intensa caída de nieve en el Manzano Histórico.

Intensa caída de nieve en el Manzano Histórico.

Captura de video - Osvaldo Valle.

A lo largo de la semana, el pronóstico para este sábado marcaba un fuerte descenso de la temperatura con posibilidades de caída de nieve en algunos sectores de la provincia. En las primeras horas de la mañana, el Manzano Histórico en Tunuyán amaneció cubierto de nieve y con temperaturas bajo cero.

Así nieva en el Manzano Histórico

Nieve en el Manzano Histórico

Intensa nevada en el Manzano Histórico, Tunuyán.

El frío se hace presente en Mendoza y el último reporte de la OVM establece que se mantiene la alerta amarilla por posible caída de nieve en el llano. A su vez, informaron que la máxima para el día de hoy alcanzaría los 9° y la mínima llegaría a los 3°.

El pronóstico de caída de nieve se mantiene vigente, especialmente en la zona de Alta Montaña, precordillera, oeste del Gran Mendoza, Valle de Uco y zona Sur de la provincia.

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