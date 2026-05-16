Mucho frío y lluvia en Mendoza: se mantienen las posibilidades de nieve en el llano

Según el último informe de la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM) la mínima de este sábado alcanzaría los 3°. Se sostiene el pronóstico de nieve para algunas zonas.

Se espera una jornada fría y con lluvias este sábado en Mendoza.

Tal como se pronosticó a lo largo de la semana, este sábado 16 de mayo la temperatura en Mendoza bajó considerablemente en relación al resto de la semana. Los informes de los últimos días alertaban incluso de la posibilidad de caída de nieve en el llano debido al frío por el abrupto descenso de la temperatura.

La última actualización emitida por la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM) señala que para este sábado se espera un cielo mayormente nublado, con lluvias y lloviznas y un marcado descenso de la temperatura.

Además, se esperan vientos de moderados a algo fuertes del sector sur y se sostiene el pronóstico de nevadas para algunos sectores del llano cercanos a la precordillera. La máxima que se espera para el día de hoy es de 9°, mientras que la mínima alcanzaría los 3°.